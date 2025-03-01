Тедеев: Основная причина поражения — первые 10–12 минут второго тайма

Главный тренер тольяттинскоговысказался о матче против(1:2).

«Сегодня матч был тяжелым для обеих команд. На мой взгляд, мы могли лучше и успешнее вести себя в финальной трети атаки. Мяч контролировали хорошо, но передачи оставляли желать лучшего. С точки зрения психологии я остался доволен. Не бросили играть после первых десяти минут второго тайма. Думаю, мы довольно легко пропустили мячи, такие голы категорически нельзя пропускать. Основная причина поражения — первые 10–12 минут второго тайма.

Болельщики? Всегда безумно им благодарен. Помимо игроков, есть фанаты, которые гонят команду вперед. Без них нам вообще нечего делать в футболе», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Акрон» (22) располагается на 9-й строчке.