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    Тедеев: Основная причина поражения — первые 10–12 минут второго тайма

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    Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о матче против «Пари НН» (1:2).

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Сегодня матч был тяжелым для обеих команд. На мой взгляд, мы могли лучше и успешнее вести себя в финальной трети атаки. Мяч контролировали хорошо, но передачи оставляли желать лучшего. С точки зрения психологии я остался доволен. Не бросили играть после первых десяти минут второго тайма. Думаю, мы довольно легко пропустили мячи, такие голы категорически нельзя пропускать. Основная причина поражения — первые 10–12 минут второго тайма.

    Болельщики? Всегда безумно им благодарен. Помимо игроков, есть фанаты, которые гонят команду вперед. Без них нам вообще нечего делать в футболе», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Акрон» (22) располагается на 9-й строчке.

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