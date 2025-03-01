«Пари НН» — «Акрон»: стартовые составы

«Пари НН» Фото: globallookpress.com
Встреча начнется в 14:00 мск. Команды рассудит Сергей Чебан.
Стартовые составы играющих команд:
«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Карич, Кастильо, Калинский, Эктов, Вешнер Тичич, Грулёв, Кокшаров, Боселли.
«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Кузьмин, Хубулов, Джурасович, Джаковац, Дзюба, Беншимол.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Акрон» доступен по ссылке.
После 18 встреч «Пари НН» находится на 12-м месте в таблице, набрав 16 очков. «Акрон» (22) идет на 9-й позиции.