«Пари НН» — «Акрон»: стартовые составы

Сегодня, 1 марта, пройдет матч 19-го тура РПЛ, в котором встретятсяи тольяттинский

Встреча начнется в 14:00 мск. Команды рассудит Сергей Чебан.

Стартовые составы играющих команд:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Карич, Кастильо, Калинский, Эктов, Вешнер Тичич, Грулёв, Кокшаров, Боселли.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Кузьмин, Хубулов, Джурасович, Джаковац, Дзюба, Беншимол.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Акрон» доступен по ссылке.

Календарь и таблица РПЛ

После 18 встреч «Пари НН» находится на 12-м месте в таблице, набрав 16 очков. «Акрон» (22) идет на 9-й позиции.