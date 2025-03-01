Обе команды выиграли в прошлом туре. «Матрасники» обыграли «Валенсию» 3:0, а «баски» со счетом 7:1 уничтожили «Вальядолид». За счет этого они закрепились в зоне Лиги чемпионов.
Для «Атлетико» это особенно важный поединок, так как победа в нем позволит команде Симеоне навязать «Реалу» борьбу за 2-е место. Сейчас разрыв составляет всего один балл.
В первом круге хозяева выиграли 1:0. Посмотрим, кто окажется сильнее в этот раз.
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки, коэффициенты от экспертов:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.
- Фаворитом встречи у букмекеров является «Атлетико»: 2.08 на победу первых, 4.00 на победу вторых, на ничью можно поставить 3.35.
- Искусственный интеллект предсказывает скучный результат, по его оценке команды не забьют и закончат нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.
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