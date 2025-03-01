встретятся в матче 26-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Обе команды выиграли в прошлом туре. «Матрасники» обыграли «Валенсию» 3:0, а «баски» со счетом 7:1 уничтожили «Вальядолид». За счет этого они закрепились в зоне Лиги чемпионов.

Для «Атлетико» это особенно важный поединок, так как победа в нем позволит команде Симеоне навязать «Реалу» борьбу за 2-е место. Сейчас разрыв составляет всего один балл.

В первом круге хозяева выиграли 1:0. Посмотрим, кто окажется сильнее в этот раз.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки, коэффициенты от экспертов:

Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.96. Фаворитом встречи у букмекеров является «Атлетико»: 2.08 на победу первых, 4.00 на победу вторых, на ничью можно поставить 3.35.

Искусственный интеллект предсказывает скучный результат, по его оценке команды не забьют и закончат нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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