Атлетико
Атлетик
«Атлетико» М
Турнирное положение: «Матрасники» замыкают 3-ку лидеров в Примере, набрав 53 очка за 25 встреч. «Атлетико» отстает от лидерства в чемпионате лишь на 1 балл.
К тому же, команда делит 1-е место в лиге с «Реалом» по результатам домашних встреч, набрав 31 очко из 39-и возможных. За 13 встреч дома «Атлетико» пропустил всего 8 голов.
Атлетико — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Барселоной» со счетом 4:4 в Кубке Испании, а до этого «Атлетико» разгромил «Валенсию» (3:0).
У «матрасников» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот отрезок «Атлетико» четырежды сыграл вничью и 5 раз победила.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: Сесар Аспиликуэта и Коке из-за травм.
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Атлетико» играет довольно успешно, всерьез претендуя на чемпионство в лиге. Команда уверенно конкурирует с «Реалом» и «Барселоной».
Лучший бомбардир «Атлетико» в Примере Хулиан Альварес забил не так много голов. Этот форвард отметился 9-ю мячами и 2 голевыми передачами за 25 матчей.
«Атлетик»
Турнирное положение: Команда из Бильбао располагаются на 4-й позиции Примеры с 48-ю очками в активе после 25-и туров. «Атлетик» отстает от 1-й строчки на 6 пунктов.
В гостях команда выступает не идеально, набрав 20 очков из 36-и возможных на чужом поле. «Атлетик» занимает 5-е место в лиге по этому показателю.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Вальядолид» на своем поле со счетом 7:1. Матчем ранее «Атлетико» поделил очки с «Эспаньолом» (1:1).
Команда не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Атлетик» по 3 раза сыграл вничью и победил, забив 16 голов при 5-и пропущенных.
Не сыграет: Охиан Санчет из-за травмы.
Состояние команды: В составе «Атлетико» в нынешнем сезоне есть яркий нападающий Охиан Санчет, который стабильно забивает голы, но в предстоящем матче его не будет в составе из-за травмы.
В последних 5-и очных противостояниях «Атлетик» трижды обыгрывал «Атлетико», не пропустив за эти встречи ни одного гола. Сможет ли на сей раз команда из Бильбао добиться успеха? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Атлетико» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей
- У «Атлетика» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд
- В последних 5-и очных противостояниях «Атлетик» трижды обыгрывал «Атлетико»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» М — 2.03, победа «Атлетика» — 3.60, ничья — за 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.67 соответственно.
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Прогноз: Обе команды забьют. К тому же, «Атлетик» набрал отличную форму.
Ставка: Обе забьют за 1.96.
Прогноз: «Атлетико» М откроет счет в 1-м тайме.
Ставка: Тотал «Атлетико» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.96.