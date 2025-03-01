В рамках матча 26-го тура испанской Примеры «Атлетико» М на своем поле примет «Атлетик». Поединок пройдет 1 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико» М

Турнирное положение: «Матрасники» замыкают 3-ку лидеров в Примере, набрав 53 очка за 25 встреч. «Атлетико» отстает от лидерства в чемпионате лишь на 1 балл.

К тому же, команда делит 1-е место в лиге с «Реалом» по результатам домашних встреч, набрав 31 очко из 39-и возможных. За 13 встреч дома «Атлетико» пропустил всего 8 голов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Барселоной» со счетом 4:4 в Кубке Испании, а до этого «Атлетико» разгромил «Валенсию» (3:0).

У «матрасников» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот отрезок «Атлетико» четырежды сыграл вничью и 5 раз победила.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Сесар Аспиликуэта и Коке из-за травм.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Атлетико» играет довольно успешно, всерьез претендуя на чемпионство в лиге. Команда уверенно конкурирует с «Реалом» и «Барселоной».

Лучший бомбардир «Атлетико» в Примере Хулиан Альварес забил не так много голов. Этот форвард отметился 9-ю мячами и 2 голевыми передачами за 25 матчей.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда из Бильбао располагаются на 4-й позиции Примеры с 48-ю очками в активе после 25-и туров. «Атлетик» отстает от 1-й строчки на 6 пунктов.

В гостях команда выступает не идеально, набрав 20 очков из 36-и возможных на чужом поле. «Атлетик» занимает 5-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Вальядолид» на своем поле со счетом 7:1. Матчем ранее «Атлетико» поделил очки с «Эспаньолом» (1:1).

Команда не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Атлетик» по 3 раза сыграл вничью и победил, забив 16 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграет: Охиан Санчет из-за травмы.

Состояние команды: В составе «Атлетико» в нынешнем сезоне есть яркий нападающий Охиан Санчет, который стабильно забивает голы, но в предстоящем матче его не будет в составе из-за травмы.

В последних 5-и очных противостояниях «Атлетик» трижды обыгрывал «Атлетико», не пропустив за эти встречи ни одного гола. Сможет ли на сей раз команда из Бильбао добиться успеха? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Атлетико» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

У «Атлетика» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

В последних 5-и очных противостояниях «Атлетик» трижды обыгрывал «Атлетико»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» М — 2.03, победа «Атлетика» — 3.60, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.67 соответственно.

Прогноз: Обе команды забьют. К тому же, «Атлетик» набрал отличную форму.

Ставка: Обе забьют за 1.96.

Прогноз: «Атлетико» М откроет счет в 1-м тайме.

Ставка: Тотал «Атлетико» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.96.