В матче 27-го тура чемпионата Италиив Бергамо примет. Этот матч будет стартовым в туре 1 марта. Начало в 17:00 по мск.

Разгромив «Эмполи» 5:0 в прошлом туре, бергамаски намерены развить успех, ведь они до этого потеряли немало очков, из-за чего значительно уступили в чемпионской гонке «Интеру» и «Наполи».

«Венеция» — хороший соперник для того, чтобы набрать 3 очка. Гости сейчас неопасны. Из-за своих неудачных результатов они опустились в зону вылета. Вдобавок в последних играх «Аталанта» стабильно побеждала «горожан».

Прогнозы и ставки

Прогнозы экспертов и котировки на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.45. Букмекеры считают «Аталанту» уверенным фаворитом за 1.20, тогда как ставка на победу «Венеции» принимается с коэффициентом 14.0.

Искусственный интеллект уверен, что «Аталанта» без труда разгромит соперника 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Венеция» смотрите на LiveCup.Run.

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