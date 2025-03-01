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    «Аталанта» — «Венеция»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Венеция Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в Бергамо примет «Венецию». Этот матч будет стартовым в туре 1 марта. Начало в 17:00 по мск.

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    Разгромив «Эмполи» 5:0 в прошлом туре, бергамаски намерены развить успех, ведь они до этого потеряли немало очков, из-за чего значительно уступили в чемпионской гонке «Интеру» и «Наполи».

    «Венеция» — хороший соперник для того, чтобы набрать 3 очка. Гости сейчас неопасны. Из-за своих неудачных результатов они опустились в зону вылета. Вдобавок в последних играх «Аталанта» стабильно побеждала «горожан».

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы экспертов и котировки на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

    • Букмекеры считают «Аталанту» уверенным фаворитом за 1.20, тогда как ставка на победу «Венеции» принимается с коэффициентом 14.0.

    • Искусственный интеллект уверен, что «Аталанта» без труда разгромит соперника 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Венеция» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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