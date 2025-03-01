Разгромив «Эмполи» 5:0 в прошлом туре, бергамаски намерены развить успех, ведь они до этого потеряли немало очков, из-за чего значительно уступили в чемпионской гонке «Интеру» и «Наполи».
«Венеция» — хороший соперник для того, чтобы набрать 3 очка. Гости сейчас неопасны. Из-за своих неудачных результатов они опустились в зону вылета. Вдобавок в последних играх «Аталанта» стабильно побеждала «горожан».
Прогнозы и ставки
Прогнозы экспертов и котировки на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Букмекеры считают «Аталанту» уверенным фаворитом за 1.20, тогда как ставка на победу «Венеции» принимается с коэффициентом 14.0.
- Искусственный интеллект уверен, что «Аталанта» без труда разгромит соперника 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Венеция» смотрите на LiveCup.Run.
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