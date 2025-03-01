Аталанта
Венеция
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрала 54 балла и борется за чемпионский титул.
Команда занимает третье место и на три, а также два балла отстает от «Интера» и «Наполи» соответственно, которые в этом туре сыграют в очном матче, а значит в случае победы она станет второй.
Аталанта — Венеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в рамках 26-го тура Серии А бергамаски в чужих стенах одержали разгромную победу над «Эмполи» с результатом 5:0.
Перед этим в 25-м туре национального чемпионата клуб остался без очков, когда на своем поле остались слабее «Брюгге» со счетом 1:3.
Не сыграют: травмированы — Хин, Коссуну, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это вроде как сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А с 21 голом.
«Венеция»
Турнирное положение: «Венеция» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрала 17 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 19-ю позицию в зоне вылета (18-20-я позиции) и на шесть пунктов отстает от безопасной 17-й строчки, которую занимает «Парма».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального чемпионата клуб на своем поле поделил очки с «Лацио» (0:0).
Перед этим коллектив в 25-м туре итальянского первенства остался без баллов в активе, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Дженоа» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Саградо, Станкович и Свобода, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Венеция» проиграла три раза при одной ничьей.
Это не сулит гостям хороших шансов не то, что на побед, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Аталанты» забивали больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Венеция» не выиграла при тотал меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Венеции» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.50, победа «Венеции» — в 14.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов, неуступчивость их соперника может стать решающим фактором.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Венеция» не выиграла при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.60.