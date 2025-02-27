Кержаков: «Краснодар» и «Спартак» — конкуренты «Зенита»

Вратарьназвал главных конкурентов команды в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

«В прошлом году это были "Краснодар" и "Динамо", а сейчас, как мне кажется, — "Краснодар" и "Спартак". То есть тоже два. При этом самый ярко выраженный — это "Спартак". Сужу по игре и заряженности этой команды.

У нас впереди еще личная встреча, а такие игры всегда имеют особый накал. Что касается борьбы за чемпионство в целом, все понимают, что в этом году "Зенит" отмечает столетие. Надеюсь, ментально мы все — именно все — весной будем держать в голове, что это значит для города и клуба», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Сейчас у «Краснодара» и «Зенита» одинаковое количество очков. Они лидируют в турнирной таблице. Третий «Спартак» отстает на два балла.