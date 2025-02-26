Cпортдиректор «Пари НН» Удальцов: Нас не устраивает турнирное положение

Спортивный директор «Пари НН»рассказал, что в клубе не удовлетворены нынешним турнирным положением, поэтому была проведена мощная трансферная компания зимой с целью подняться в таблице РПЛ выше.

«У нас были планы, которые мы хотели реализовать. Большинство смогли воплотить. Команда должна развиваться, должна соответствовать городу. То турнирное положение, которое сейчас есть, нас не устраивает. Приобретения были направлены на то, чтобы усилить состав и улучшить наши позиции. Наша команда становится другой», — цитирует Удальцова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Зимой команду пополнили голкипер Егор Кошкин, защитники Ярослав Крашевский, Хуан Кастильо и нападающий Вячеслав Грулевым. Помимо этого, были арендованы защитник Илья Агапов (ЦСКА), нападающие Александр Кокшаров («Краснодар») и Тьяго Весино («Велес Сарсфилд»).

Сейчас «Пари НН» в таблице РПЛ занимает 12-е место с 16 очками.