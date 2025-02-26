встретятся в полуфинале Кубка Испании. Команды проведут первый матч в серии в Сан-Себастьяне 26 февраля. Начало в 23:30 мск.

Хозяева вышли в полуфинал после победы над «Осасуной» 2:0. «Галактикос» прошли «Леганес» (3:2). Тепер соперники встретятся в полуфинале Кубка Испании. В этом турнире они не играли вместе с 2020 года.

Обе команды в хорошем настроении. «Реал Сосьедад» прошел в 1/8 финала Лиги Европы, а мадридский «Реал» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. В своем последнем матче сан-себастьянцы разгромили 3:0 «Леганес», «сливочные» обыграли 2:0 «Жирону».

14 сентября на этом же поле команда Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:0 в матче чемпионата Испании.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.05.

предложили свой прогноз с коэффициентом 2.05. Букмекеры считают «Реал» Мадрид фаворитом, но с небольшим отрывом: 3.30 на победу хозяев, 2.34 на победу гостей.

По прогнозу ИИ, команды сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите последнюю статистику и стартовые составы команд.

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