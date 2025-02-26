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    «Реал Сосьедад» остановит атаку «сливочных»?

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: Команда Арсена Захаряна попытается удивить «сливочных». На что лучше сделать ставку 26 февраля? Ответ — в прогнозе на первый матч 1/2 финала Кубка Испании с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Реал»
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    Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад»
    В рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Реал». Поединок пройдет 26 февраля и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 26 Февраля 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:30 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Реал Сосьедад»

    Путь к 1/2 финала: «Бело-голубые» начали свой путь в Кубке Испании со стадии 1/64 финала, где обыграли «Хове» со счетом 5:0. В 1/32 финала «Реал Сосьедад» одолел «Конкенсе» (1:0 ДВ).

    Уже в следующей стадии команда оказалась сильнее «Понферрадины», победив со счетом 2:0. В 1/8 финала «Реал Сосьедад» одолел «Райо Вальекано» (3:1), а в четвертьфинале команда обыграла «Осасуну» (2:0).

    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Примеры «бело-голубые» разгромили «Леганес» (3:0), а до этого «Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланн» (5:2) в Лиге Европы.

    В последних 6-и встречах во всех турнирах команда 5 раз победила и однажды проиграла «Бетису» (0:3) в Примере. За этот период «Реал Сосьедад» смог забить 14 голов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Хон Пачеко, Лука Сучич и Хамари Траоре (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» проводит отличный сезон в Лиге Европы и в Кубке Испании, но именно в Примере игра команды оставляет желать лучшего.

    «Бело-голубые» занимают лишь 9-е место в таблице чемпионата Испании, отставая от зоны еврокубков на 1 балл. Стоит отметить, что в последнем матче полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил свой 1-й гол в нынешнем сезоне, этот футболист вполне способен помочь своей команде в предстоящем поединке.

    «Реал»

    Путь к 1/2 финала: «Сливочные» начали свой путь в Кубке Испании со стадии 1/16 финала, в котором разгромили «Депортива Минейра» со счетом 5:0, создав комфортное преимущество уже в 1-м тайме.

    В 1/8 финала «Реал» одолел «Сельту» (5:2), а в четвертьфинале «сливочные» разобрались с «Леганесом» (2:3), забив победный гол на 90+3-й минуте.

  • Победа малой кровью. «Реал» обыграл «Жирону», но остался вторым
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  • 23/02/2025

    • Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «сливочные» одолели «Жирону» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в Лиге чемпионов.

    «Сливочные» не проигрывают на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Реал» дважды сыграл вничью и 4 раза победил, забив 13 голов при 7-и пропущенных.

    Не сыграют: Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Реал» проводит довольно успешный сезон, команда может выиграть титул в Примере, Кубке Испании и Лиге чемпионов, но во всех 3-х турнирах продолжается ожесточенная битва.

    В последнее время нападающий «Реала» Килиан Мбаппе начал феерить. За этот период француз забил 6 голов при 1-й голевой передачей. Именно он может стать ключевой фигуров в матче против «Реал Сосьедад».

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» выиграл 2 последних матча, забив за этот период 8 мячей

    • «Реал» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

    • «Реал» непременно обыгрывал «Реал Сосьедад» в последних 3-х очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.80, победа «Реал Сосьедад» — 4.30, ничья — за 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: В 1-м тайме «Реал Сосьедад» сосредоточится на том, чтобы не пропустить от «Реала», который обязательно попытается начать активно.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.05.

    Прогноз: Можно предположить, что «Реал Сосьедад» сможет навязать борьбу «сливочным» на своем поле.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедад» или ничья (1Х) за 2.00.

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