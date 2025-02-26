В рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Реал». Поединок пройдет 26 февраля и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Путь к 1/2 финала: «Бело-голубые» начали свой путь в Кубке Испании со стадии 1/64 финала, где обыграли «Хове» со счетом 5:0. В 1/32 финала «Реал Сосьедад» одолел «Конкенсе» (1:0 ДВ).

Уже в следующей стадии команда оказалась сильнее «Понферрадины», победив со счетом 2:0. В 1/8 финала «Реал Сосьедад» одолел «Райо Вальекано» (3:1), а в четвертьфинале команда обыграла «Осасуну» (2:0).

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «бело-голубые» разгромили «Леганес» (3:0), а до этого «Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланн» (5:2) в Лиге Европы.

В последних 6-и встречах во всех турнирах команда 5 раз победила и однажды проиграла «Бетису» (0:3) в Примере. За этот период «Реал Сосьедад» смог забить 14 голов.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Хон Пачеко, Лука Сучич и Хамари Траоре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Реал Сосьедад» проводит отличный сезон в Лиге Европы и в Кубке Испании, но именно в Примере игра команды оставляет желать лучшего.

«Бело-голубые» занимают лишь 9-е место в таблице чемпионата Испании, отставая от зоны еврокубков на 1 балл. Стоит отметить, что в последнем матче полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил свой 1-й гол в нынешнем сезоне, этот футболист вполне способен помочь своей команде в предстоящем поединке.

«Реал»

Путь к 1/2 финала: «Сливочные» начали свой путь в Кубке Испании со стадии 1/16 финала, в котором разгромили «Депортива Минейра» со счетом 5:0, создав комфортное преимущество уже в 1-м тайме.

В 1/8 финала «Реал» одолел «Сельту» (5:2), а в четвертьфинале «сливочные» разобрались с «Леганесом» (2:3), забив победный гол на 90+3-й минуте.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «сливочные» одолели «Жирону» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Сливочные» не проигрывают на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Реал» дважды сыграл вничью и 4 раза победил, забив 13 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Реал» проводит довольно успешный сезон, команда может выиграть титул в Примере, Кубке Испании и Лиге чемпионов, но во всех 3-х турнирах продолжается ожесточенная битва.

В последнее время нападающий «Реала» Килиан Мбаппе начал феерить. За этот период француз забил 6 голов при 1-й голевой передачей. Именно он может стать ключевой фигуров в матче против «Реал Сосьедад».

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» выиграл 2 последних матча, забив за этот период 8 мячей

«Реал» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

«Реал» непременно обыгрывал «Реал Сосьедад» в последних 3-х очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.80, победа «Реал Сосьедад» — 4.30, ничья — за 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме «Реал Сосьедад» сосредоточится на том, чтобы не пропустить от «Реала», который обязательно попытается начать активно.

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: Можно предположить, что «Реал Сосьедад» сможет навязать борьбу «сливочным» на своем поле.

Ставка: Победа «Реал Сосьедад» или ничья (1Х) за 2.00.