Победа малой кровью. «Реал» обыграл «Жирону», но остался вторым

Мадридский «Реал» обыграл «Жирону» в домашнем матче 25‑го тура чемпионата Испании по футболу. Авторами голов стали Лука Модрич и Винисиус Жуниор.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Жирона 2:0 Голы: 1:0 Лука Модрич (41'), 2:0 Винисиус Жуниор (83') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Давид Алаба (Эдуардо Камавинжа, 73'), Ферлан Менди, Лука Модрич (Антонио Рюдигер, 86'), Орельен Чуаэми, Браим Диас (Даниель Себальос, 73'), Лукас Васкес, Родриго, Винисиус Жуниор (Эндрик, 90'), Килиан Мбаппе, Raul Asencio Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес (Боян Миовски, 75'), Арнау Мартинес, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Давид Лопес, Иван Мартин (Бриан Хиль, 66'), Виктор Цыганков, Донни ван де Бек (Артур Мело, 56'), Ориоль Ромеу Видаль (Джон Солис, 66'), Арно Данжума (Ясер Асприлья, 66') Предупреждения: Ладислав Крейчи (64'), Джон Солис (70')

Тактические шахматы Анчелотти и Мичела

Обе команды удивили тактическими моделями игры. «Реал» в отсутствие дисквалифицированного Джуда Беллингема сохранил лигочемпионскую схему 4-4-2, где Килиан Мбаппе и Винисиус не возвращались в оборону. Правый фланг закрыл Браим Диас, слева по ширине, оставляя пространство подключающемуся Ферлану Менди и уходящему сюда Винисиусу, играл Родриго.

Схема «Жироны» была гибридной. При начале атаки соперника каталонцы выстраивались в 4-2-3-1, где Виктор Цыганков действовал справа, Мигель Гутьеррес — слева, а Дейли Блинд был полноценным левым защитником. При приближении «Реала» к воротам соперника Гутьеррес садился полноценным левым латералем, Блинд становился левым центральным защитником, а Цыганков становился правым форвардом с краю от «десятки» Донни ван де Бека.

«Реал» — «Жирона» globallookpress.com

Стоит также отметить то, что Мигель Гутьеррес играл персонально по включениям Лукаса Васкеса. Если правый защитник «Реала» уходил в опорную соперника, левый бровочник «Жироны» становился дополнительным полузащитником-разрушителем.

Разведка: преимущество у «Реала» и редкие опасные контратаки «Жироны»

«Реал» методичным контролем начал выманивать «Жирону» в прессинг. Команда переводила матч с фланга на фланг и часто играла назад и поперек, выманивая соперника.

Неплохой момент возник у «Жироны» после углового. С острого угла Арнау Мартинес бил по воротам Куртуа, но бельгийский голкипер спас. Тут же в контратаке Мбаппе опасно бил с носка, но хорош был Гассанига.

«Реал» — «Жирона» globallookpress.com

Затем Винисиус бил выше ворот головой после навеса Мбаппе. «Жирона» отвечала фланговыми атаками, благодаря чему заработала три угловых. «Реал» дважды ловил «Жирону» после угловых, но второй раз Винисиус потерял мяч в чужой штрафной.

Преимущество «Реала» сказывается: чудо-гол Модрича

Реальный голевой момент у «Жироны» был на 30-й минуте. Ван де Бек вышел почти один на один с Куртуа, но не смог переиграть бельгийского голкипера.

Защитники «Жироны» плотно играли против Килиана Мбаппе, и француз чаще всего получал мяч вне штрафной далеко от ворот. Поэтому француз провел далеко не лучший свой матч.

«Реал» — «Жирона» globallookpress.com

Вскоре счет был открыт. Лука Модрич шикарно пробил из-за штрафной после углового, заработанного Родриго. Хорват положил мяч в «восьмерку» ворот соперника, и Пауло Гассанига не смог дотянуться до мяча, пущенного в дальний угол.

Второй тайм: нарастающее давление хозяев

После перерыва Браим Диас и Родриго поменялись флангами. Это никак не сказалось на действиях игроков «Реала», по-прежнему игравших с преимуществом, но запутало фланговых защитников «Жироны».

Во втором тайме Лукас Васкес мог забить дальним ударом, однако мяч прошел рядом со штангой. Явный момент был у Винисиуса, но после его удара с границы штрафной площади мяч чиркнул по перекладине.

«Реал» — «Жирона» globallookpress.com

Карло Анчелотти показал в этой игре гибридную схему: при контроле мяча «Реал» выстраивался в 4-2-3-1 с Браимом по центру и Винисиусом на левом фланге. Винисиус долгое время продолжал пороть моменты — на 75-й минуте он обыграл защитника Лопеса в штрафной и пробил выше ворот Гассаниги.

Долгожданный гол Винисиуса и победа

Все вопросы о победителе снял все тот же Винисиус, забивший в чемпионате впервые с ноября. Это была контратака через левый фланг после длинного паса Модрича на бразильца, который отдал мяч Мбаппе. Француз вернул снаряд Винисиусу, и тот в касание мягко положил в ворота Гассаниги.

«Реал» — «Жирона» globallookpress.com

На 89-й минуте Родриго мог сделать счет крупным, но пробил выше. Мог забивать и Мбаппе, чей удар вытащил вратарь гостей.

«Реал» прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате. Мадридцы поднялись на второе место, обойдя «Атлетико» и проигрывая по личной встрече «Барселоне».

Календарь и таблица испанской Примеры

Победа далась мадридцам малой кровью. За всю игру «Реал» нарушил правила всего один (!) раз.

В следующем туре «королевский клуб» сыграет на выезде с «Бетисом», в то время как «Барса» примет «Реал Сосьедад».