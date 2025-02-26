Генич: «Зенит» выиграет РПЛ

Экс-игрок «Спартака», а сейчас известный комментаторрассказал, какая из команд имеет наибольшие шансы на завоевание золотых медалей РПЛ.

«Жду интриги и надеюсь, что она будет. Не только в очковом эквиваленте, как сейчас, когда команды идут очень плотно. Хочется стабильной и уверенной игры, хотя прошлый год, наоборот, всех потряс развязкой, когда все решалось на последних минутах. Хочется стабильной, уверенной игры от наших флагманов.

Очень интересно то, как преобразится ЦСКА с новой схемой, если они с ней войдут в этот отрезок чемпионата. Хочется посмотреть на развитие борьбы за выживание. В общем, интриг предостаточно. Не хочу конкретизировать по игрокам, тренерам и командам, а просто объять все это одним словом — интрига. Нас ждут очень яркие 12 туров.

Кто заберет титул? Я думаю, что "Зенит". Мне кажется, если петербуржцы хотят, если они хорошо готовы и находятся в прайме, то это реально самая сильная и сбалансированная команда.

Календарь и таблица РПЛ

Есть, конечно, "Краснодар", который стабилен в плане состава, но, мне кажется, все равно чего-то чемпионского команде не хватает. У "Зенита" это есть. Если сине-бело-голубые включат максимальные обороты, то возьмут свое. А "Спартак"… остается "Спартаком", — рассказал Генич "Советскому спорту".

После первой части сезона с 39 очками лидируют "Краснодар" и "Зенит". Третьим идет "Спартак" (37).