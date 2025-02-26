FourFourTwo обновил рейтинг лучших вратарей мира

Авторитетное издание FourFourTwo составило новый рейтинг сильнейших вратарей мира.

Под первым номером в этом списке идет голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Также в тройке представлены Алиссон из «Ливерпуля» и Майк Меньян из «Милана».