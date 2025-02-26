FourFourTwo обновил рейтинг лучших вратарей мира

Тибо Куртуа Фото: globallookpress.com
Под первым номером в этом списке идет голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Также в тройке представлены Алиссон из «Ливерпуля» и Майк Меньян из «Милана».
В топ-10 голкиперов мира входят:
- 1. Тибо Куртуа, «Реал».
- 2. Алиссон, «Ливерпуль».
- 3. Майк Меньян, «Милан».
- 4. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла».
- 5. Давид Райя, «Арсенал».
- 6. Ян Облак, «Атлетико».
- 7. Унаи Симон, «Атлетик».
- 8. Мануэль Нойер, «Бавария».
- 9. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ».
- 10. Ян Зоммер, «Интер».