«Брентфорд» выиграл 2 матча подряд и намерен дальше продолжать подъем, однако у «Эвертона» дела также пошли вверх после прихода Дэвида Мойеса. «Ириски» выиграли 2 последних выездных матча, а также в последних трех турах добились ничьих с «Ливерпулем» и МЮ (2:2).
В прошлый раз команды сыграли нулевую ничью, а гости продлили свою беспроигрышную серию в очных противостояниях до пяти поединков. «Синие» выиграли 3 матча из 4 с «Брентфордом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- «Брентфорд» — фаворит букмекеров за 2.06. На победу «Эвертона» они дают 3.60.
- Искусственный интеллект считает, что «пчелы» выиграют со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.
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