26 февралясойдутся в матче 27-го тура АПЛ, который состоится в 22:30 мск на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

«Брентфорд» выиграл 2 матча подряд и намерен дальше продолжать подъем, однако у «Эвертона» дела также пошли вверх после прихода Дэвида Мойеса. «Ириски» выиграли 2 последних выездных матча, а также в последних трех турах добились ничьих с «Ливерпулем» и МЮ (2:2).

В прошлый раз команды сыграли нулевую ничью, а гости продлили свою беспроигрышную серию в очных противостояниях до пяти поединков. «Синие» выиграли 3 матча из 4 с «Брентфордом».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.82. «Брентфорд» — фаворит букмекеров за 2.06. На победу «Эвертона» они дают 3.60.

Искусственный интеллект считает, что «пчелы» выиграют со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.

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