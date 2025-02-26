26 февраля в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Брентфорд» на своем поле сыграет против «Эвертон» из Ливерпуля. Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: Лондонская команда с 37 набранными очками разместилась на 11 строке в таблице и на шесть пунктов отстает от еврозоны.

«Брентфорд» отпраздновал 11 викторий, столько же встреч проиграл и расписал четыре мировых исхода, разница мячей составляет 47:42.

Последние матчи: На прошедших выходных «пчелы» разгромили в выездном поединке аутсайдера «Лестер» со счетом 4:0, забив еще до перерыва три безответны мяча. А в двух предыдущих поединках они уступили на своем стадионе в дерби «Тоттенхэму» со счетом 2:0 и одолели «Вест Хэм» в гостях 1:0 еще в одном лондонском дерби.

Не сыграют: Ван ден Берг, Хики, Игор и Генри — вне игры.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Брентфорд» за семь предыдущих поединков первенства страны смог выиграть четыре из них, каждый раз одолевая на выезде команды, которые ниже в таблице.

В трех же других встречах данного отрезка лондонцы уступили дома «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» по 0:2, а также сыграли вничью 2:2 с «Ман Сити» в родных стенах. До этого же периода команда имела 5-матчевую серию без викторий во всех турнирах, где четыре раза проиграла и раз сыграла вничью.

«Эвертон»

Турнирное положение: Клуб из Ливерпуля с 31 зачетным пунктом расположился на 14 месте в таблице, оторвавшись от зоны вылета на 14 баллов.

«Эвертон» семь раз победил, десять встреч завершил мировыми результатами и девять матчей проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 29:33.

Последние матчи: В предыдущем игровом дне чемпионата Англии «ириски» сыграли вничью на своей территории с «Манчестер Юнайтед», сыграв со счетом 2:2. Причем по ходу поединка ливерпульцы вели 2:0. Ранее они обыграли на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 и в матче дерби разошлись миром с «Ливерпулем» — 2:2.

Не сыграют: Броя, Коулмен, Мангаля и Паттерсон не помогут своей команде.

Состояние команды: Напомним, что до возвращения Дэвида Мойеса в середине января ливерпульский клуб находился на грани вылета. Однако затем «ириски» преобразились и с момента его назначения набрали 14 очков в семи поединках чемпионата, проиграв только раз при двух мировых результатах и четырех викториях.

Причем за это время «Эвертон» смог одолеть «Тоттенхэм» 3:2 и «Брайтон», а также поделили очки с «Ливерпулем» и «МЮ» — по 2:2.

Статистика для ставок

«Брентфорд» дома не может выиграть вот уже на протяжении пяти игр, проиграв четыре из них

У «Эвертона» в АПЛ 6-матчевая серия без поражений, в которой было четыре виктории

В первом круге в Ливерпуле эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 2.05, победа «Эвертона» — 3.65, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.92 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Эвертон» под руководством Мойеса продолжит набирать очки и не проиграет на поле «Брентфорда», который в родных стенах выступает плохо в последнее время.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.82.

Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на верховой исход, учитывая неплохую результативность обоих команд.

Ставка: ТБ 2,5 1.93.