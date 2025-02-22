Рашфорд и Асенсио ожили, а Йоргенсен привёз. «Астон Вилла» обыграла «Челси»

«Астон Вилла» обыграла «Челси» (2:1) в домашнем матче 26‑го тура чемпионата Англии по футболу. У хозяев дубль оформил Марко Асенсио, которому в обоих эпизодах ассистировал Маркус Рашфорд.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Челси 2:1 Голы: 0:1 Энцо Фернандес (9'), 1:1 Марко Асенсио (57'), 2:1 Марко Асенсио (89') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс (Ламаре Богард, 59'), Ян Матсен, Мэтти Кэш (Andres Garcia, 70'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Марко Асенсио, Джейкоб Рэмси (Маркус Рашфорд, 46'), Морган Роджерс (Дониелл Мален, 78'), Олли Уоткинс (Леон Бэйли, 77') Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку (Джейдон Санчо, 77'), Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Трево Чалоба (Олуватосин Адарабиойо, 8'), Педру Нету Предупреждения: Энцо Фернандес (56'), Джон МакГинн (69'), Кристофер Нкунку (72'), Мойсес Кайседо (89')

Унаи Эмери недавно признал, что его команда пока играет лишь на «семёрку» из десяти и требовал от игроков срочно встряхнуться. Сначала, и матч с «Челси» развивался по негативному сценарию.

Почти час игрового времени «Вилла» выглядела вяло, уступала борьбу в центре поля и с трудом организовывала атаки. Однако два игрока перевернули игру — Маркус Рашфорд, который явно расцветает после ухода из «Манчестер Юнайтед», и Марко Асенсио, забивший первый гол с октября.

Хотя решающий момент, безусловно, произошёл в самой концовке, когда вратарь «Челси» Филип Йёргенсен допустил грубую ошибку.

«Челси» доминирует, «Вилла» не успевает

Лондонцы начали матч активнее, сразу обозначив своё превосходство.

Уже в первые минуты Педру Нету прорвался по флангу и выдал отличную подачу, которую Энцо Фернандес замкнул точным ударом с линии вратарской. Гол стал следствием хорошей организации «Челси» и слабой игры обороны «Виллы».

«Астон Вилла» — «Челси» premierleague.com

Бирмингемцы выглядели уставшими после энергозатратного матча в середине недели. Олли Уоткинс и Юри Тилеманс периодически пытались обострять, но в целом команда оставалась медленной и пассивной.

«Челси» же мог забить второй — тот же Фернандес едва не оформил дубль, но после паса Коула Палмера пробил выше ворот.

Рашфорд выходит и меняет игру

На перерыв «Вилла» ушла в подавленном состоянии, и Эмери решил рискнуть, заменив Джейкоба Рэмзи на Маркуса Рашфорда.

Это решение изменило всё. Маркус сразу включился в игру, стал открываться, ускорять атаки и давить на защитников. Уже в первые минуты после выхода он прошёл по левому флангу и прострелил, но никто не успел замкнуть.

«Астон Вилла» — «Челси» premierleague.com

Однако к 57-й минуте его активность дала результат. «Вилла» разыграла угловой, мяч оказался у Рашфорда, который тут же навесил в центр штрафной. Асенсио пробил с лёта, и мяч после небольшого рикошета оказался в сетке. Гол сначала отменили из-за офсайда, но после проверки VAR засчитали.

«Челси» ответил своим моментом: Кайседо разрезающей передачей вывел Палмера один на один с Эмилиано Мартинесом, но тут случился настоящий курьёз.

«Астон Вилла» — «Челси» premierleague.com

Сначала поскользнулся Мартинес, затем упал сам Палмер, в итоге пробив слабо. Конса вынес мяч после удара, а момент, который мог бы стать решающим для «Челси», обернулся упущенной возможностью.

Развязка — Йёргенсен играет в «горячую картошку»

Когда матч уже близился к ничьей, случился момент, который перечеркнул всю работу «Челси».

На 89-й минуте Рашфорд с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, где Асенсио пробил с лёта. Удар не выглядел неберущимся, но Йёргенсен допустил грубую ошибку — мяч пролетел сквозь его руки и оказался в сетке.

«Астон Вилла» — «Челси» premierleague.com

Для «Челси» это поражение — удар сразу по нескольким направлениям. Команда Энцо Марески выглядела цельно, тренер грамотно варьировал тактику, но результат снова оказался нулевым.

Ещё более болезненно это для Йёргенсена: датчанин проводил неплохой, особенно в первом тайме, но на последних секундах подвёл всю команду.

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» же наконец-то прерывает серию неудач в чемпионате (последняя победа была 15 января — над «Эвертоном». Рашфорд доказывает, что всё ещё может играть на высоком уровне, Асенсио вспоминает, как быть ключевым игроком.

Но больше всего этот матч запомнится одним моментом — вратарской ошибкой, которая перечеркнула все усилия «Челси».