Рашфорд и Асенсио ожили, а Йоргенсен привёз. «Астон Вилла» обыграла «Челси»

Унаи Эмери недавно признал, что его команда пока играет лишь на «семёрку» из десяти и требовал от игроков срочно встряхнуться. Сначала, и матч с «Челси» развивался по негативному сценарию.
Почти час игрового времени «Вилла» выглядела вяло, уступала борьбу в центре поля и с трудом организовывала атаки. Однако два игрока перевернули игру — Маркус Рашфорд, который явно расцветает после ухода из «Манчестер Юнайтед», и Марко Асенсио, забивший первый гол с октября.
Хотя решающий момент, безусловно, произошёл в самой концовке, когда вратарь «Челси» Филип Йёргенсен допустил грубую ошибку.
«Челси» доминирует, «Вилла» не успевает
Лондонцы начали матч активнее, сразу обозначив своё превосходство.
Уже в первые минуты Педру Нету прорвался по флангу и выдал отличную подачу, которую Энцо Фернандес замкнул точным ударом с линии вратарской. Гол стал следствием хорошей организации «Челси» и слабой игры обороны «Виллы».
Бирмингемцы выглядели уставшими после энергозатратного матча в середине недели. Олли Уоткинс и Юри Тилеманс периодически пытались обострять, но в целом команда оставалась медленной и пассивной.
«Челси» же мог забить второй — тот же Фернандес едва не оформил дубль, но после паса Коула Палмера пробил выше ворот.
Рашфорд выходит и меняет игру
На перерыв «Вилла» ушла в подавленном состоянии, и Эмери решил рискнуть, заменив Джейкоба Рэмзи на Маркуса Рашфорда.
Это решение изменило всё. Маркус сразу включился в игру, стал открываться, ускорять атаки и давить на защитников. Уже в первые минуты после выхода он прошёл по левому флангу и прострелил, но никто не успел замкнуть.
Однако к 57-й минуте его активность дала результат. «Вилла» разыграла угловой, мяч оказался у Рашфорда, который тут же навесил в центр штрафной. Асенсио пробил с лёта, и мяч после небольшого рикошета оказался в сетке. Гол сначала отменили из-за офсайда, но после проверки VAR засчитали.
«Челси» ответил своим моментом: Кайседо разрезающей передачей вывел Палмера один на один с Эмилиано Мартинесом, но тут случился настоящий курьёз.
Сначала поскользнулся Мартинес, затем упал сам Палмер, в итоге пробив слабо. Конса вынес мяч после удара, а момент, который мог бы стать решающим для «Челси», обернулся упущенной возможностью.
Развязка — Йёргенсен играет в «горячую картошку»
Когда матч уже близился к ничьей, случился момент, который перечеркнул всю работу «Челси».
На 89-й минуте Рашфорд с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, где Асенсио пробил с лёта. Удар не выглядел неберущимся, но Йёргенсен допустил грубую ошибку — мяч пролетел сквозь его руки и оказался в сетке.
Для «Челси» это поражение — удар сразу по нескольким направлениям. Команда Энцо Марески выглядела цельно, тренер грамотно варьировал тактику, но результат снова оказался нулевым.
Ещё более болезненно это для Йёргенсена: датчанин проводил неплохой, особенно в первом тайме, но на последних секундах подвёл всю команду.
«Астон Вилла» же наконец-то прерывает серию неудач в чемпионате (последняя победа была 15 января — над «Эвертоном». Рашфорд доказывает, что всё ещё может играть на высоком уровне, Асенсио вспоминает, как быть ключевым игроком.
Но больше всего этот матч запомнится одним моментом — вратарской ошибкой, которая перечеркнула все усилия «Челси».