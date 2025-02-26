1-й таймБарселона — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Ман Сити», «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом», «Форест» — «Арсенал»

    Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Барселона» — «Атлетико». Онлайн Луис ЭнрикеКороль Америки, тринидадская звезда из Греции и капитан «Ростова». Главные зимние трансферы РПЛ Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне» в 2021 году«Dream Team» Кройфа, «Барселона» Месси, «Манчестер Юнайтед» Фергюсона и еще шесть драматичных падений
    Все новости спорта
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
    Матч 27-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 25 по 27 февраля

    «Брайтон» — «Борнмут»

    25 февраля, вторник, 22:30 мск

    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»

    25 февраля, вторник, 22:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»

    25 февраля, вторник, 22:30 мск

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Челси» — «Саутгемптон»

    25 февраля, вторник, 23:15 мск

    «Брентфорд» — «Эвертон»

    26 февраля, среда, 22:30 мск

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

    26 февраля, среда, 22:30 мск

  • «Ливерпуль» громит «Ман Сити». Чемпионская гонка окончена?
  • Мерсисайдцы увеличили отрыв от преследователей в таблице Премьер-лиги до 11 очков
  • 23/02/2025

    • «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун»

    26 февраля, среда, 22:30 мск

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    26 февраля, среда, 22:30 мск

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

    26 февраля, среда, 23:15 мск

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вест Хэм» — «Лестер»

    27 февраля, четверг, 23:00 мск

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 25 февраля
  • 25/02/2025 в 23:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры