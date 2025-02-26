АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Ман Сити», «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом», «Форест» — «Арсенал»

«Брайтон» — «Борнмут»
25 февраля, вторник, 22:30 мск
«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»
25 февраля, вторник, 22:30 мск
«Вулверхэмптон» — «Фулхэм»
25 февраля, вторник, 22:30 мск
«Челси» — «Саутгемптон»
25 февраля, вторник, 23:15 мск
«Брентфорд» — «Эвертон»
26 февраля, среда, 22:30 мск
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
26 февраля, среда, 22:30 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун»
26 февраля, среда, 22:30 мск
«Ноттингем Форест» — «Арсенал»
26 февраля, среда, 22:30 мск
«Ливерпуль» — «Ньюкасл»
26 февраля, среда, 23:15 мск