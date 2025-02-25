В 27-м туре АПЛ В Лондонеприметна стадионе «Селлхерст Парк». Начало события в 22:30 по мск.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза и в обоих случаях «орлы» вышли непобежденными. В Кубке лиги они выиграли у «Виллы» 2:1, а в АПЛ добились ничьи 2:2. Причем и в том, и в другом поединке «Кристал Пэлас» играл на выезде.

У себя дома «Пэлас» победил «Виллу» в 4 из 5 случаев. В конце прошлого сезона на «Селлхерст Парк» бирмингемцы потерпели поражение 0:5. Однако к этой игре они подошли после серии беспроигрышных результатов. В прошлом туре команда Эмери обыграла «Челси» 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Букмекеры дают 2.55 на победу «Кристал Пэлас» и 2.90 на победу «Астон Виллы». На ничью можно поставить с котировкой 3.40.

ИИ отдает предпочтение «Пэлас» и ставит на его победу со счетом 6:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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