«Кристал Пэлас» примет на своем поле «Астон Виллу» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 25 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 26-ти поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы, но скорее может выйти в еврокубки, чем вылететь из элиты.

Команда пребывает на 13-й позиции и на 10 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на 16 очков опережает зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Фулхэмом» (2:0).

Ранее в 25-м туре английской Премьер-лиги коллектив в домашних стенах уже остался без очков, потерпев поражение от «Эвертона» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Уорд, Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» три раза выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, хотя сделать это против столь сильного соперника будет непросто.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 11-ю голами.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 27-ти поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

Команда пребывает на седьмой позиции и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров, а также на два очка — от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура Премьер-лиги бирмингемцы на своем поле одержали победу над «Челси» — 2:1.

Ранее в 27-м туре английского первенства коллектив набрал лишь один балл, когда с результатом 2:2 поделил очки с «Ливерпулем» опять-таки в домашних стенах.

Не сыграют: травмированы — Мингс, Роджерс, Баркли, Камара, Онана и Пау Торрес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на три очка, то по крайней мере на одно, пусть даже и на чужом поле, хотя с учетом неуступчивости соперника любой из этих исходов — непростая задача.

Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» не пропустил

в трех из четырех последних матчей «Астон Виллы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Астон Виллы» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из восьми последних выездных поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности более классного соперника обещает здесь стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних выездных матчей «Астон Виллы».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13