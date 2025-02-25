«Брайтон» выиграл два последних матча в АПЛ. В списке побежденных «Челси» и «Саутгемптон». Причем «аристократов» «чайки» разгромили 3:0. В случае победы хозяева сравняются с «Борнмутом» по очкам и приблизятся в зоне еврокубков.
«Борнмут» неожиданно проиграл «Вулверхэмптону», поставив под угрозу свое место в зоне еврокубков. Однако «вишни» хорошо играют в гостях и могут насолить «Брайтону», который выиграл только один матч и пяти дома.
Статистика очных встреч: «Брайтон» выиграл 4 матча из 5. Последний результат — 2:1 в пользу «чаек».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
- 2.10 букмекеры дают на победу «Брайтона» и 3.45 — на победу «Борнмута».
- ИИ ждет очередную победу «Брайтона», на этот раз со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.
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