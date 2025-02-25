«Брайтон» примет на своем поле «Борнмут» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 25 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 26-ти поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

Команда пребывает на девятой позиции и на три балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на четыре очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» (4:0).

Ранее коллектив в 25-м туре английской Премьер-лиги «Чайки» в домашних стенах снова-таки крупно выиграли — на сей раз «Челси» (3:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Стил, Кадиоглу, Милнер и Игор Жулио, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» неизменно выигрывал.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, нужно учитывать и силу соперника.

Каору Митома — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 26-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

Команда пребывает на пятой позиции в зоне Лиги Европы (топ-5) и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя «Челси».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Вишни» на своем поле потерпели поражение от «Вулверхэмптона» — 0:1.

Ранее в 24-м туре английского первенства коллектив набрал максимум очков, когда в чужих стенах оказался сильнее «Саутгемптона» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Смит, Араухо, Сенеси и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» четыре раза выиграл при двух поражениях.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, успехи соперника в последних матчах также обязатено нужно учитывать.

Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Брайтон» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Брайтона» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Борнмута» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.75, победа «Борнмута» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в восьми последних выездных матчах гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

И хотя в трех последних матчах хозяевы выиграли, два из них (на своем поле) пришлись на кризисный «Челси», а еще один (на выезде) — на аутсайдера «Саутгемптон», тогда как в пяти из семи последних домашних матчей они не победили.

Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их семи из восьми последних выездных матчей.

Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.15