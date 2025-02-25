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    Аморим: Сокращения связаны с отсутствием успехов у команды

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о сокращениях внутри клуба.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Мы должны понять, как дошли до этой ситуации. Это во многом связано с отсутствием успехов у команды, поскольку мы двигатель клуба.

    Нам нужно решить все проблемы в клубе, но один важный момент — как мы попали в эту ситуацию.

    Я хочу помочь команде своей работой, которая заключается в том, чтобы помогать команде, помогать игрокам и добиваться успеха.

    Это тяжело для всех. Я должен сосредоточиться на том, что могу сделать, чтобы помочь клубу в этот момент, и мы как клуб должны понять, что мы сделали неправильно, что оказались в такой ситуации», — цитирует Аморима BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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