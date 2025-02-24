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    Луис Энрике рассказал о своем переходе в «Зенит»

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    Полузащитник «Зенита» Луис Энрике высказался о своем решении перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

    Луис Энрике — вингер «Зенита»
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    Луис Энрике — вингер «Зенита»

    «Сколько времени я думал над предложением? Все прошло очень быстро. Я еще был в отпуске в Бразилии, когда мои агенты сообщили о предложении — я заинтересовался, потому что речь шла о "Зените". Знал, что мне там помогут быстро адаптироваться.

    Не смущало ли меня, что "Зенит" не может участвовать в еврокубках? Нет, не смущало, потому что я знаю: у нас все впереди, придет время, когда российские клубы вновь будут играть в еврокубках. Просто надо быть спокойным, терпеливым и работать, чтобы этот момент настал», — сказал Луис Энрике СЭ.

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    • Напомним, что «Зенит» заплатил «Ботафого» 35 млн. евро за трансфер бразильца. После 18-и туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

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