23 февраля в Мадридеприметв матче 25-го тура испанской Примеры, который стартует в 18:15 мск на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» не может выиграть в чемпионате уже три тура. После поражения от «Эспаньола» «сливочные» сыграли вничью с «Атлетико» и «Осасуной» (1:1). Таким образом, сейчас хозяева отстают от «Барселоны» в борьбе за лидерство на 3 пункта.

«Жирона» проиграла 4 матча из 5. В прошлом туре гости уступили 1:2 «Хетафе». Потеряв много очков, команда опустилась на 11-е место в таблице и находится в 8 очках от зоны вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.17. Букмекеры дают 1.27 на победу «Реала» и 9.80 на победу «Жироны». На ничью можно поставить за 6.50.

Прогноз от ИИ: разгромная победа «Реала» со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

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