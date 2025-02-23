«Реал» не может выиграть в чемпионате уже три тура. После поражения от «Эспаньола» «сливочные» сыграли вничью с «Атлетико» и «Осасуной» (1:1). Таким образом, сейчас хозяева отстают от «Барселоны» в борьбе за лидерство на 3 пункта.
«Жирона» проиграла 4 матча из 5. В прошлом туре гости уступили 1:2 «Хетафе». Потеряв много очков, команда опустилась на 11-е место в таблице и находится в 8 очках от зоны вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Букмекеры дают 1.27 на победу «Реала» и 9.80 на победу «Жироны». На ничью можно поставить за 6.50.
- Прогноз от ИИ: разгромная победа «Реала» со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.
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