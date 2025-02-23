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    Мохамед Салах«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Нападающий «Фиорентины» Кен потерял сознание во время матча против «Вероны»

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    Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кен без сознания рухнул на поле во встрече 26-го тура Серии А против «Вероны» (1:0).

    Мойзе Кен потерял сознание в матче против «Вероны»
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    Мойзе Кен потерял сознание в матче против «Вероны»

    На 57-й минуте матча форвард получил удар коленом в голову после столкновения с защитником «Вероны» Павлом Давидовичем. Игрок сумел продолжить встречу спустя несколько минут.

    Однако, на 64-й минуте Кен без сознания упал на газон. Игрок пришел в себя и покинул поле на носилках. Форварда госпитализировали в местную больницу, он находится в сознании.

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    • В нынешнем сезоне Кен провел за «Фиорентину» 24 матча в рамках Серии А, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.

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