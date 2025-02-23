Нападающий «Фиорентины» Кен потерял сознание во время матча против «Вероны»

Нападающийбез сознания рухнул на поле во встрече 26-го тура Серии А против(1:0).

На 57-й минуте матча форвард получил удар коленом в голову после столкновения с защитником «Вероны» Павлом Давидовичем. Игрок сумел продолжить встречу спустя несколько минут.

Однако, на 64-й минуте Кен без сознания упал на газон. Игрок пришел в себя и покинул поле на носилках. Форварда госпитализировали в местную больницу, он находится в сознании.

В нынешнем сезоне Кен провел за «Фиорентину» 24 матча в рамках Серии А, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.