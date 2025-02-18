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    Серия А. «Наполи» теряет очки, «Интер» упускает шанс

    Итоги 25-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Наполи»- «Рома»
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    «Наполи»- «Рома»
    Лидеры итальянской Серии А в рамках минувшего игрового дня сыграли не лучшим образом. «Наполи», «Интер» и «Аталанта» на троих набрали два очка. «Лацио» не смог выиграть, а «Фиорентина» потерпела фиаско. Из числа группы лидеров только «Ювентусу» удалось одержать победу.

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице итальянского чемпионата произошли всего два изменения. «Ювентус» смог подняться на одну строчку и занял 4 место, опередив в первенстве «Лацио», который в свою очередь опустился на 5 позицию.

    Календарь и таблица Серии А

    На три строчки вверх взлетел клуб «Комо», расположившись на 13 месте. На одну ступеньку вниз опустились «Кальяри» (14 место), «Лечче» (15 место) и «Верона» (16 место).

    Чемпионская гонка

    «Наполи» и «Лацио» сыграли между собой в одном из ключевых матчей тура. Оба клуба устроили голепад в поединке, счет в матче отркыли римляне, за «Лацио» на 6-й минует голом отметился Густав Исаксен. Неаполитанцы быстро ответили точным ударом в исполнении
    Джкомо Распадори (13 минута).

    Во втором тайме соперники обменялись уколами, автогол Адама Марушича на 64-й минуте вывел «Наполи» вперёд. Однако «адзурри» не смогли удержать победный счёт, пропустив на 87-й минуте встречи. Спасительный гол в составе «Лацио» забил Булае Диа.

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    • Таким образом «Наполи» набрал 56 очков и остался на первом месте, а «Лацио» аккумулировал 46 баллов и опустился на пятую строчку Серии А.

    «Интер» упустил возможность догнать «Наполи» в турнирной таблице. Миланский клуб потерпел фиаско в матче против «Ювентуса» (0:1). За туринцев гол забил Франсишку Консейсау.

    «Интерр» — «Фиорентина»
    globallookpress.com

    В итоге «Ювентус» набрал 46 баллов и поднялся на 4 место, а «Интер» остался на 2 строчке с 54 пунктами в активе.

    В тройке лидеров «Аталанта», у которой набрано 51 очко, «королева провинциалов» сыграла вничью с «Кальяри» (0:0).

    Амбиции топ-клубов

    В топ-6 итальянского первенства входит «Фиорентина» (42 очка). «Фиалки» в 25 туре потерпели поражение от команды «Комо» (0:2).

    «Фиорентина» — «Комо»
    globallookpress.com

    В еврокубковую зону стремится вернуться «Милан», который смог одержать минимальную победу над «Вероной» (1:0). В составе «россонери» резуьтативным ударом на 75-й минуте отметился Сантьяго Хименес. Таким образом миланский клуб расположился на 7 месте, набрав 41 очко.

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    • От соперников старается не отставать «Рома», которой удалось выигрть у «Пармы» со счетом 1:0 и набрать 37 баллов.

    Тур № 26

    Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 21 по 24 февраля.

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    В субботу, 22 февраля, «Лацио» сыграет на выезде против «Венеции». «Милан» отправится
    гостить к «Торино», а «Интер» примет «Дженоа».

    В воскресенье, 23 февраля лидер «Наполи» сразится с «Комо». В гостях свои матчи проведут «Фиорентина» с «Вероной», «Ювентус» с «Кальяри» и «Аталанта» с «Эмполи».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Завершит программу 26 тура игра «Ромы» и «Монцы», их встреча запланирована на понедельник, 24 февраля.

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