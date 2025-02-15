Все еще непобедимые. «Наполи» не проиграл в Риме, но снова не смог одолеть «Лацио»

«Лацио» сделал минимальные изменения по сравнению с прошлой игрой. Вместо получившего микротравму Булая Диа вышел Педро, отметившийся дублем в прошлом туре.
У «Наполи» по сравнению с игрой против «Удинезе» изменения были серьезнее. Команда перешла с 4-3-3 на 3-5-2, а в основе появился центральный защитник Буонджорно вместо травмированного вингера Нереса и легкий форвард Джакомо Распадори вместо вингера Маттео Политано.
Мощному дебюту «Лацио» помогла тактика неаполитанцев
Матч начался с атак «Лацио». На 4-й минуте Исаксен пошёл в обводку на нескольких соперников, и его сбил Лоботка. Нуну Тавареш пробил со штрафного с левой в ближний угол, Алекс Мерет отразил мяч на угловой.
«Наполи» вышел на прошедшую игру с персональными ориентировками, чем успешно пользовался «Лацио». Из линии защиты часто выдергивался Жуан Жезус на получавшего мяч в глубине датчанина Густава Исаксена. Станислав Лоботка поднимался из опорной зоны в линию к восьмеркам, если Педро опускался на свою половину поля.
Такой эпизод произошел на шестой минуте. Испанский легионер «Лацио» опустился на свою половину поля и отдал мяч Ивану Проведелю. Голкипер выбил мяч на голову Амиру Ррахмани, косовар сыграл неуверенно, скинув мяч сопернику. В опорной зоне «Наполи» не было Лоботки, только возвращавшегося назад, зато там был никем не прикрытый Исаксен. Датчанин чуть продвинулся и нанес мощный дальний удар с левой ноги. Алекс Мерет был бессилен, и «Лацио» открыл счет.
Первый же момент «Наполи» стал голом
Долго радоваться «орлам» не пришлось. На 13-й минуте Проведель выбил мяч от ворот, им в результате коллективного прессинга завладели футболисты «Наполи». Мактоминей отпасовал на Распадори, тот сыграл в стенку с Лукаку, открылся на границе штрафной, прокинул мяч мимо Марушича и пробил между ног Проведелю. 1:1.
Затем «Лацио» снова пытался пробить издали, но удар у Валентина Кастельяноса не получился. «Наполи» отличался хитрым билд-апом при начале атак, из тройки центральных защитников Алессандро Буонджорно порой поднимался на одну линию к Станиславу Лоботке в опорную зону. Периодически, напротив, словак опускался ниже, а Буонджорно становился опорником.
У «Лацио» был свой тактический маневр: из-за двух центральных нападающих у «Наполи» Николо Ровелла при начале атак садился третьим центральным защитником, чтобы получить преимущество при начале атаки. Атакующие хавбеки «орлов», особенно Исаксен и Педро, искали мяч в глубине, вынуждая Лоботку и Жуана Жезуса выдергиваться с родных позиций и создавая пространство между линиями для партнеров.
На 27-й минуте «Лацио» понес потерю: Валентин Кастельянос получил травму, и вместо него на поле вышел Тиджани Нослин. На 39-й минуте «орлы» имели реальный шанс выйти вперед: Педро протащил мяч через полполя, отпасовал Дзакканьи, и хотя удар Маттиа заблокировал защитник, но вторым темпом подобрался Ровелла, нанесший удар с границы штрафной площади — Мерет был начеку и перевел мяч на угловой.
Давление «Орлов» нарастало, но они забили сами себе
Второй тайм снова начался с атак «Лацио». На 47-й минуте Тавареш с игры плохо пробил с нерабочей правой. Следующий момент, правда, возник уже у ворот Ивана Проведеля: Лукаку пробил с дуги штрафной, голкипер с российскими корнями отразил мяч перед собой.
На 54-й минуте «Лацио» не забил свой самый явный голевой момент в матче: Тавареш великолепно прошел по левому флангу и выкатил мяч Исаксену. Датчанин не попал в ворота с убойной позиции.
На 61-й минуте Антонио Конте провел замену, выпустив вместо Буонджорно Политано. Казалось бы, это переход на схему с двумя центральными защитниками, однако игровая модель осталась прежней. Ди Лоренцо перешёл на позицию правого центрального защитника, Ррахмани ушел в центр обороны, а Политано стал правым латералем.
Совсем скоро после выхода на замену Политано поучаствовал в голевой комбинации. Он после передачи Замбо-Ангисса прострелил на Распадори, Джакомо попал в лежащего Хилу, от которого мяч отскочил в ногу Марушича. Иван Проведель не был готов к серии рикошетов, и не без везения «Наполи» вышел вперед в гостях.
«Лацио» не должен был проиграть этот матч. И не проиграл
Почти сразу после гола «Наполи» «Лацио» должен был сравнивать счет. Однако красивейший гол Дзакканьи после удара «ножницами» был отменен судейской бригадой Давиде Массы. Периодически «Наполи» вылезал в свои атаки — после подачи Распадори с углового Ррахмани пробил выше ворот.
На 74-й минуте Педро заменил не до конца готовый Булай Диа, команда перешла на игру в два нападающих. «Лацио» явно думал об атаке и искал возможности сравнять счет. Сначала Тавареш плохо пробил со штрафного.
Игра стала нервной — в течение минуты игроки обеих команд получили по желтой карточке. В итоге давление римлян и замены, проведенные Марко Барони, сыграли свою роль. На 87-й минуте Булай Диа отдал пас Маттиа Дзакканьи, тот вернул мяч сенегальцу, открывшемуся на правом углу штрафной. Африканский форвард мягко пробил с левой в падении в дальний угол ворот Алекса Мерета. Справедливые 2:2.
В компенсированное время команды обменялись шансами: сначала удар Политано заблокировал Ладзари, а затем Нослин мог вырывать победу для «орлов». Однако Мерет отбил удар голландца в ближний нижний угол.
«Орлы» в итоге имели преимущество по ударам (12:6) и по угловым (7:1), да и владение выиграла команда Марко Барони (52/48). С учетом более высокого класса игроков «Наполи» ничью стоит считать справедливой, хотя «партенопейцам» крупно повезло в эпизоде со вторым голом.
«Наполи» сохранил лидерство, имея 56 очков, однако уже завтра южан может обойти «Интер», если победит в Турине «Ювентус». Победа «старой синьоры» в этом матче выбьет «Лацио» из первой четверки.