Все еще непобедимые. «Наполи» не проиграл в Риме, но снова не смог одолеть «Лацио»

В выездном матче 25‑го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» сыграл вничью с римским «Лацио» — 2:2. Неаполианцы с 56 очками лидируют в турнирной таблице Серии А, а «орлята» с 46 очками идут на четвертой строчке.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Наполи 2:2 Голы: 1:0 Густав Исаксен (6'), 1:1 Джакомо Распадори (13'), 1:2 Адам Марушич (автогол) (64'), 2:2 Булайе Диа (87') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Мануэль Лаццари, 82'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Лум Чауна, 82'), Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано (Тейянни Нослин, 27'), Педро Родригес (Булайе Диа, 74') Наполи: Алекс Мерет, Паскуале Маццокки (Рафа Марин, 85'), Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно (Маттео Политано, 62'), Амир Ррахмани, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Джакомо Распадори, Ромелу Лукаку Предупреждения: Андре Франк Замбо Ангисса (35'), Жуан Жесус (78'), Маттиа Цаканьи (79'), Николо Ровелла (90 + 1')

«Лацио» сделал минимальные изменения по сравнению с прошлой игрой. Вместо получившего микротравму Булая Диа вышел Педро, отметившийся дублем в прошлом туре.

У «Наполи» по сравнению с игрой против «Удинезе» изменения были серьезнее. Команда перешла с 4-3-3 на 3-5-2, а в основе появился центральный защитник Буонджорно вместо травмированного вингера Нереса и легкий форвард Джакомо Распадори вместо вингера Маттео Политано.

Мощному дебюту «Лацио» помогла тактика неаполитанцев

Матч начался с атак «Лацио». На 4-й минуте Исаксен пошёл в обводку на нескольких соперников, и его сбил Лоботка. Нуну Тавареш пробил со штрафного с левой в ближний угол, Алекс Мерет отразил мяч на угловой.

«Наполи» вышел на прошедшую игру с персональными ориентировками, чем успешно пользовался «Лацио». Из линии защиты часто выдергивался Жуан Жезус на получавшего мяч в глубине датчанина Густава Исаксена. Станислав Лоботка поднимался из опорной зоны в линию к восьмеркам, если Педро опускался на свою половину поля.

«Лацио» — «Наполи» globallookpress.com

Такой эпизод произошел на шестой минуте. Испанский легионер «Лацио» опустился на свою половину поля и отдал мяч Ивану Проведелю. Голкипер выбил мяч на голову Амиру Ррахмани, косовар сыграл неуверенно, скинув мяч сопернику. В опорной зоне «Наполи» не было Лоботки, только возвращавшегося назад, зато там был никем не прикрытый Исаксен. Датчанин чуть продвинулся и нанес мощный дальний удар с левой ноги. Алекс Мерет был бессилен, и «Лацио» открыл счет.

Первый же момент «Наполи» стал голом

Долго радоваться «орлам» не пришлось. На 13-й минуте Проведель выбил мяч от ворот, им в результате коллективного прессинга завладели футболисты «Наполи». Мактоминей отпасовал на Распадори, тот сыграл в стенку с Лукаку, открылся на границе штрафной, прокинул мяч мимо Марушича и пробил между ног Проведелю. 1:1.

Затем «Лацио» снова пытался пробить издали, но удар у Валентина Кастельяноса не получился. «Наполи» отличался хитрым билд-апом при начале атак, из тройки центральных защитников Алессандро Буонджорно порой поднимался на одну линию к Станиславу Лоботке в опорную зону. Периодически, напротив, словак опускался ниже, а Буонджорно становился опорником.

«Лацио» — «Наполи» globallookpress.com

У «Лацио» был свой тактический маневр: из-за двух центральных нападающих у «Наполи» Николо Ровелла при начале атак садился третьим центральным защитником, чтобы получить преимущество при начале атаки. Атакующие хавбеки «орлов», особенно Исаксен и Педро, искали мяч в глубине, вынуждая Лоботку и Жуана Жезуса выдергиваться с родных позиций и создавая пространство между линиями для партнеров.

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На 27-й минуте «Лацио» понес потерю: Валентин Кастельянос получил травму, и вместо него на поле вышел Тиджани Нослин. На 39-й минуте «орлы» имели реальный шанс выйти вперед: Педро протащил мяч через полполя, отпасовал Дзакканьи, и хотя удар Маттиа заблокировал защитник, но вторым темпом подобрался Ровелла, нанесший удар с границы штрафной площади — Мерет был начеку и перевел мяч на угловой.

Давление «Орлов» нарастало, но они забили сами себе

Второй тайм снова начался с атак «Лацио». На 47-й минуте Тавареш с игры плохо пробил с нерабочей правой. Следующий момент, правда, возник уже у ворот Ивана Проведеля: Лукаку пробил с дуги штрафной, голкипер с российскими корнями отразил мяч перед собой.

На 54-й минуте «Лацио» не забил свой самый явный голевой момент в матче: Тавареш великолепно прошел по левому флангу и выкатил мяч Исаксену. Датчанин не попал в ворота с убойной позиции.

«Лацио» — «Наполи» globallookpress.com

На 61-й минуте Антонио Конте провел замену, выпустив вместо Буонджорно Политано. Казалось бы, это переход на схему с двумя центральными защитниками, однако игровая модель осталась прежней. Ди Лоренцо перешёл на позицию правого центрального защитника, Ррахмани ушел в центр обороны, а Политано стал правым латералем.

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Совсем скоро после выхода на замену Политано поучаствовал в голевой комбинации. Он после передачи Замбо-Ангисса прострелил на Распадори, Джакомо попал в лежащего Хилу, от которого мяч отскочил в ногу Марушича. Иван Проведель не был готов к серии рикошетов, и не без везения «Наполи» вышел вперед в гостях.

«Лацио» не должен был проиграть этот матч. И не проиграл

Почти сразу после гола «Наполи» «Лацио» должен был сравнивать счет. Однако красивейший гол Дзакканьи после удара «ножницами» был отменен судейской бригадой Давиде Массы. Периодически «Наполи» вылезал в свои атаки — после подачи Распадори с углового Ррахмани пробил выше ворот.

На 74-й минуте Педро заменил не до конца готовый Булай Диа, команда перешла на игру в два нападающих. «Лацио» явно думал об атаке и искал возможности сравнять счет. Сначала Тавареш плохо пробил со штрафного.

«Лацио» — «Наполи» globallookpress.com

Игра стала нервной — в течение минуты игроки обеих команд получили по желтой карточке. В итоге давление римлян и замены, проведенные Марко Барони, сыграли свою роль. На 87-й минуте Булай Диа отдал пас Маттиа Дзакканьи, тот вернул мяч сенегальцу, открывшемуся на правом углу штрафной. Африканский форвард мягко пробил с левой в падении в дальний угол ворот Алекса Мерета. Справедливые 2:2.

В компенсированное время команды обменялись шансами: сначала удар Политано заблокировал Ладзари, а затем Нослин мог вырывать победу для «орлов». Однако Мерет отбил удар голландца в ближний нижний угол.

«Орлы» в итоге имели преимущество по ударам (12:6) и по угловым (7:1), да и владение выиграла команда Марко Барони (52/48). С учетом более высокого класса игроков «Наполи» ничью стоит считать справедливой, хотя «партенопейцам» крупно повезло в эпизоде со вторым голом.

«Наполи» сохранил лидерство, имея 56 очков, однако уже завтра южан может обойти «Интер», если победит в Турине «Ювентус». Победа «старой синьоры» в этом матче выбьет «Лацио» из первой четверки.