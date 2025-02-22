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    «Лас-Пальмас» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона»

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    «Барселона» сыграет в гостях с «Лас-Пальмасом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Лас-Пальмас»

    Команда из одноименного города занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 23 очка в 24-х матчах. «Лас-Пальмас» одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 29:41.

    Подопечные Диего Мартинеса проиграли 5 из 6-ти последних матчей в чемпионате, набрав лишь одно очко в игре с «Осасуной» (1:1) почти месяц назад. После этого «Лас-Пальмас» уступил трижды, проиграв «Жироне» (1:2), «Вильярреалу» (1:2) и «Мальорке» (1:3).

    «Барселона»

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    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, записав на свой счет 51 очко в 24-х матчах. Команда под руководство Ханси Флика одержала 16 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 65 голов и пропустив 25 мячей в свои ворота.

    Каталонцы не проигрывают два месяца после домашнего фиаско с «Атлетико» (1:2) в 18-м туре. После этого «Барселона» поделила очки с «Хетафе» (1:1), а затем одержала четыре победы подряд, обыграв «Валенсию» (7:1), «Алавес» (1:0), «Севилью» (4:1) и «Райо Вальекано» (1:0).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Барселона» сенсационно уступила «Лас-Пальмасу» на своем поле со счетом 1:2.

    Всего в 13-ти очных матчах на счету «сине-гранатовых» 9 побед, «Лас-Пальмас» выиграл однажды и 3 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона» с коэффициентом 2.05.

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