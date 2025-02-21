Мусаев: Расстроен травмой Тормены

Главный тренервысказался о победе над(2:1) в товарищеском матче.

«Тяжелый матч. Накопилась усталость, четыре дня назад играли с "Астаной". Первый тайм был трудный, хотелось видеть лучшее качество, во второй половине встречи разбегались — важно было переломить себя, забить эти голы, выиграть. Расстроен травмой Тормены. Завтра узнаем тяжесть повреждения задней поверхности бедра», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

В следующем поединке «Краснодар» сыграет против «Крыльев Советов» 1-го марта, а «Динамо» встретится с «Ростовом» 2-го марта.