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    Мусаев: Расстроен травмой Тормены

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Динамо» (2:1) в товарищеском матче.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Тяжелый матч. Накопилась усталость, четыре дня назад играли с "Астаной". Первый тайм был трудный, хотелось видеть лучшее качество, во второй половине встречи разбегались — важно было переломить себя, забить эти голы, выиграть. Расстроен травмой Тормены. Завтра узнаем тяжесть повреждения задней поверхности бедра», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

    В следующем поединке «Краснодар» сыграет против «Крыльев Советов» 1-го марта, а «Динамо» встретится с «Ростовом» 2-го марта.

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