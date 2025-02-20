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    «Рома» — «Порту». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Порту»

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    «Рома» на своем поле сыграет с «Порту» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Рома»

    Неделю назад «Рома» увезла ничью из Португалии, обменявшись забитыми мячами с «Порту» — 1:1. Челик вывел римлян вперед под занавес первого тайма, в середине второй половины гости пропустили гол от Моуры, а концовку встречи итальянский клуб провел в меньшинстве после удаления Кристанте.

    Общий этап Лиги Европы «Рома» завершила на 15-м месте, набрав 12 очков. «Жёлто-красные» одержали 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 10 голов и пропустив 6 мячей в свои ворота.

    «Рома» проводит не лучший сезон в Серии А. После 25-го тура римляне занимают только девятую строчку в турнирной таблице. В крайнем туре подопечные Клаудио Раньери с минимальным счетом обыграли в гостях «Парму» — 1:0.

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    «Порту»

    «Порту» сумел избежать домашнего поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ромой» — 1:1. На гол Челика в концовке первого тайма «драконы» ответили точным ударом Моуры после перерыва.

    Общий этап Лиги Европы португальский клуб закончил на 18-м месте, записав на свой счет 11 очков — 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 13:11.

    После 22-х туров чемпионата Португалии «Порту» замыкает тройку сильнейших команд турнирной таблицы. Крайний матч против «Фаренсе» завершился гостевой победой «драконов» — 1:0.

    Личные встречи

    Команды провели между собой пять официальных и один товарищеский матч. «Порту» победил дважды, «Рома» оказалась сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Порту» с коэффициентом 1.93.

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