В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Рома» на своем поле примет «Порту». Поединок пройдет 20 февраля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Путь к 1/16 финала: По итогам общего этапа Лиги Европы римляне заняли 15-е место в таблице, набрав 12 очков за 8 туров. «Рома» отстала от топ-8 лишь на 2 балла.

Команда пробилась в 1/16 финала Лиги Европы, где попала на «Порту». В 1-м матче была зафиксирована ничья (1:1), упустив минимальное преимущество на 67-й минуте.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Рома» обыграла «Парму» со счетом 1:0, забив единственный гол на 33-й минуте. До этого команда одолела «Венецию» (1:0).

В последних 3-х матчах общего этапа Лиги Европы «Рома» дважды победила «Брагу» (3:0) и «Айнтрахт» (2:0), а также проиграла «АЗ Алкмару» (0:1), пропустив на 80-й минуте.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Брайан Кристанте (красная карточка), Алексис Салемакерс (перебор желтых карточек), Ренато Марин и Девайн Ренч (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Рома» вполне способна пошуметь в Лиге Европы, но при этом команда может отлететь на стадии 1/16 финала, ведь «Порту» реально может удивить.

В нынешнем сезоне у римлян есть единственный яркий нападающий Артем Добвик, который забивает голы. Стоит отметить, что форвард проводит не очень удачную Лигу Европы, забив 2 гола за 9 встреч.

«Порту»

Путь к 1/16 финала: Португальская команда сумела пробиться в плей-офф общего этапа Лиги Европы, заняв 18-е место. «Порту» опередил 25-ю позицию, которая находится вне зоны плей-офф, лишь на 1 балл.

В своем чемпионате команда также выступает неплохо, продолжая бороться за лидерство. «Порту» занимает 3-е место в таблице с 46-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Португалии команда обыграла «Фаренсе» (1:0), забив на 48-й минуте. Матчем ранее «Порту» сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Португальцы не проигрывают на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Порту» 4 раза сыграла вничью и дважды победила, забив за 6 встреч 7 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграет: Марко Груич из-за травмы.

Состояние команды: «Порту» вполне способна дать бой «Роме», но команде точно будет тяжело. Стоит отметить, что португальцы набрали 4 очка из 12-и возможных по результатам гостевых матчей в общем этапе Лиги Европы.

У «Порту» есть молодой талант, который регулярно забивает. Нападающий Саму забил 5 голов за 8 встреч в общем этапе турнира, а за 18 встреч в чемпионате Португалии отметился 13-ю мячами.

Статистика для ставок

В последних 7-и встречах «Рома» проиграла только 1 раз

«Порту» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

В последних 2-х очных противостояниях команды играли вничью с одинаковыми счетами 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рома» — 1.73, победа «Порту» — 4.90, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Команды точно будут биться до конца.

Ставка: Обе забьют за 1.93.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют максимально внимательно.

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 1.82.