Прошлый матч «Реал Сосьедад» выиграл 2:1, но нельзя сказать, что игра прошла под диктовку хозяев. По сути в этой паре еще ничего не решено, а факт того, что гости уступают всего один мяч, гарантирует больше интереса и напряжения.
16 февраля сан-себастьянцы проиграли 0:3 в матче Примеры «Бетису». Это прервало 3-матчевую победную серию команды, что наверняка скажется на уверенности перед встречей.
Календарь и таблица Лиги Европы
Напомним, что это первое противостояние команд в истории. Ранее они не пересекались.
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки и коэффициенты:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Они полагают, что испанцы попытаются сразу надавить на соперника, чтобы увеличить преимущество.
- Букмекеры ставят на победу «Реал Сосьедада» в матче за 1.56, тогда как на «Мидтьюлланн» они дают 6.05. На проход в следующий раунд котировки составляют 1.05 и 10.0 соответственно.
- Искусственный интеллект пророчит командам ничейный результат со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн» смотрите на сайте LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.