20 февраля в Сан-Себастьяне состоится ответная игра междув рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 23:00 по мск.

Прошлый матч «Реал Сосьедад» выиграл 2:1, но нельзя сказать, что игра прошла под диктовку хозяев. По сути в этой паре еще ничего не решено, а факт того, что гости уступают всего один мяч, гарантирует больше интереса и напряжения.

16 февраля сан-себастьянцы проиграли 0:3 в матче Примеры «Бетису». Это прервало 3-матчевую победную серию команды, что наверняка скажется на уверенности перед встречей.

Календарь и таблица Лиги Европы

Напомним, что это первое противостояние команд в истории. Ранее они не пересекались.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки и коэффициенты:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Они полагают, что испанцы попытаются сразу надавить на соперника, чтобы увеличить преимущество.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Они полагают, что испанцы попытаются сразу надавить на соперника, чтобы увеличить преимущество. Букмекеры ставят на победу «Реал Сосьедада» в матче за 1.56, тогда как на «Мидтьюлланн» они дают 6.05. На проход в следующий раунд котировки составляют 1.05 и 10.0 соответственно.

Искусственный интеллект пророчит командам ничейный результат со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.