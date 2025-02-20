2-й таймРома — ПортуОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франсишку Моура«Рома» — «Порту». Онлайн
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Испании Реал Сосьедад Митьюлланд Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    20 февраля в Сан-Себастьяне состоится ответная игра между «Реал Сосьедадом» и «Мидтьюлланном» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 23:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Прошлый матч «Реал Сосьедад» выиграл 2:1, но нельзя сказать, что игра прошла под диктовку хозяев. По сути в этой паре еще ничего не решено, а факт того, что гости уступают всего один мяч, гарантирует больше интереса и напряжения.

    16 февраля сан-себастьянцы проиграли 0:3 в матче Примеры «Бетису». Это прервало 3-матчевую победную серию команды, что наверняка скажется на уверенности перед встречей.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Напомним, что это первое противостояние команд в истории. Ранее они не пересекались.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы, ставки и коэффициенты:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Они полагают, что испанцы попытаются сразу надавить на соперника, чтобы увеличить преимущество.

    • Букмекеры ставят на победу «Реал Сосьедада» в матче за 1.56, тогда как на «Мидтьюлланн» они дают 6.05. На проход в следующий раунд котировки составляют 1.05 и 10.0 соответственно.

    • Искусственный интеллект пророчит командам ничейный результат со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одни не могут, другие не хотят?!
  • «Аякс» — «Юнион» Сент-Жиллуаз. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Совершит ли «Галатасарай» эпичный камбэк?
  • «Галатасарай» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Фенербахче» легко удержит гадикап первого поединка
  • «Андерлехт» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аякс — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Андерлехт — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лестер — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ренн — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры