Реал Сосьедад
Мидтьюлланн
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. В основном раунде финишировала на 13 строчке турнирной таблицы.
При этом «Реал Сосьедад» в 8 турах набрал лишь 13 очков. Да и атака команды выглядит не столь мощно, настреляв всего 13 мячей.
Реал Сосьедад — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «доностьяррас» были биты. Баски по всем статьям уступили «Бетису» (0:3).
При этом «Реал Сосьедад» чуть ранее сумел переиграть «Мидтьюлланн» (2:1). А вот до того команда расправилась с «Эспаньолом» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Хон Пачеко — травмированы. Хон Арамбуру, Мартин Субименди — дисквалифицированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Доностьяррас» ныне находятся на подъеме. Команда до последней коллизии победила 3 раза кряду.
Ппюс ко всему, «Реал Сосьедад» в первом поединке обыграл датчан на выезде. Так что на родной арене баски постараются довершить начатое.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Успех в первой встрече не должен расхолодить басков.
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: Датчане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда заняла лишь 20 место.
Причем «Мидтьюлланн» в 8 поединках Лиги Европы отличился всего 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота датчане пропустили 9 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она минимально одолела «Люнгбю».
При этом до того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2). А вот скромный «Вайле» был обыгран с немалой натугой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидтьюлланн» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Кристофер Аскильдсен, Оливер Серенсен — травмированы.
Состояние команды: Датчане в последних матчах смотрелись не столь монолитно. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.
Проблемы с результативностью никуда не запропастились. Да и матчи с крепкими соперниками даются команде крайне сложно.
В кадровом плане «Мидтьюлланн» выглядит не особенно ярко. Плюс лазарет команды традиционно не пустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Датчане просто обязаны пойти на риск, да и отыграть гандикап в один гол вполне реально.
Статистика для ставок
- Датчане в Лиге Европы в среднем забивают 1 гол за матч
- «Доностьяррас» в Лиге Европы забивают в среднем менее 2 мячей за матч
- «Реал Сосьедад» до последней коллизии победил 3 раза подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.
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Прогноз: «Доностьяррас» явно намереваются как можно скорее закрыть вопрос с проходом в следующий раунд.
Датчане на данном этапе выглядят не столь монолитно, к тому же имеют сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.50