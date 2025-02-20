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    «Доностьяррас» начнут без прелюдий!

    «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига Европы, 20 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»
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    Арсен Захарян
    20 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Мидтьюлланн

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. В основном раунде финишировала на 13 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Реал Сосьедад» в 8 турах набрал лишь 13 очков. Да и атака команды выглядит не столь мощно, настреляв всего 13 мячей.

    Реал Сосьедад — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «доностьяррас» были биты. Баски по всем статьям уступили «Бетису» (0:3).

    При этом «Реал Сосьедад» чуть ранее сумел переиграть «Мидтьюлланн» (2:1). А вот до того команда расправилась с «Эспаньолом» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Хон Пачеко — травмированы. Хон Арамбуру, Мартин Субименди — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Доностьяррас» ныне находятся на подъеме. Команда до последней коллизии победила 3 раза кряду.

    Ппюс ко всему, «Реал Сосьедад» в первом поединке обыграл датчан на выезде. Так что на родной арене баски постараются довершить начатое.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Успех в первой встрече не должен расхолодить басков.

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: Датчане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда заняла лишь 20 место.

    Причем «Мидтьюлланн» в 8 поединках Лиги Европы отличился всего 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота датчане пропустили 9 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она минимально одолела «Люнгбю».

    При этом до того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2). А вот скромный «Вайле» был обыгран с немалой натугой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидтьюлланн» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Кристофер Аскильдсен, Оливер Серенсен — травмированы.

    Состояние команды: Датчане в последних матчах смотрелись не столь монолитно. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

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    Проблемы с результативностью никуда не запропастились. Да и матчи с крепкими соперниками даются команде крайне сложно.

    В кадровом плане «Мидтьюлланн» выглядит не особенно ярко. Плюс лазарет команды традиционно не пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Датчане просто обязаны пойти на риск, да и отыграть гандикап в один гол вполне реально.

    Статистика для ставок

    • Датчане в Лиге Европы в среднем забивают 1 гол за матч

    • «Доностьяррас» в Лиге Европы забивают в среднем менее 2 мячей за матч

    • «Реал Сосьедад» до последней коллизии победил 3 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

    Прогноз: «Доностьяррас» явно намереваются как можно скорее закрыть вопрос с проходом в следующий раунд.

    Датчане на данном этапе выглядят не столь монолитно, к тому же имеют сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.50

    «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» начнут без прелюдий!
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