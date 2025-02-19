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    Семин: Нельзя говорить, что только «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство в РПЛ

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Ни в коем случае нельзя говорить о том, что теперь только "Зенит" и "Спартак" будут бороться за победу в чемпионате России. Золото разыграют "Спартак", "Зенит", "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Конкурировать будут эти шесть команд. То, что у одних клубов идёт доукомплектование, а у других нет трансферов, ещё ни о чём не говорит», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что лидерами РПЛ в настоящий момент являются «Краснодар» и «Зенит», а «Спартак» отстает на два очка.

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