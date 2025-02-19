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    «Спартак» может вернуться к переходу Илича летом

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    Появились некоторые подробности потенциального трансфера полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

    Иван Илич
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    Иван Илич

    До этого сообщалось, что переход 23-летнего серба сорвался.

    «Иван Илич не перейдет в "Спартак" этой зимой, серб останется в "Торино". Красно-белый клуб не устроила медицинская карта игрока и сроки его восстановления от травмы. "Спартак" решил проблему с переводом средств, но в последний момент тренерский и медицинский штаб команды посчитали трансфер рискованным и отказались от этого варианта.

    На данный момент Илич тренируется по индивидуальной программе в Турине. По прогнозам врачей, Иван должен вернуться в общую группу "Торино" к концу февраля. Представители игрока находятся в контакте со "Спартаком" и могут вернуться к вопросу возможного перехода летом», — сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.

    Календарь и таблица Серии А

    В нынешнем сезоне Илич в 12 встречах Серии А забил один мяч.

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