«Спартак» может вернуться к переходу Илича летом

Появились некоторые подробности потенциального трансфера полузащитника «Торино»в московский «Спартак».

До этого сообщалось, что переход 23-летнего серба сорвался.

«Иван Илич не перейдет в "Спартак" этой зимой, серб останется в "Торино". Красно-белый клуб не устроила медицинская карта игрока и сроки его восстановления от травмы. "Спартак" решил проблему с переводом средств, но в последний момент тренерский и медицинский штаб команды посчитали трансфер рискованным и отказались от этого варианта.

На данный момент Илич тренируется по индивидуальной программе в Турине. По прогнозам врачей, Иван должен вернуться в общую группу "Торино" к концу февраля. Представители игрока находятся в контакте со "Спартаком" и могут вернуться к вопросу возможного перехода летом», — сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.

Календарь и таблица Серии А

В нынешнем сезоне Илич в 12 встречах Серии А забил один мяч.