Ибрагимович — о вылете «Милана»: Мы сами себя уничтожили

Экс-нападающий, а ныне советник руководства «Милана»подвел итоги стыковых матчей Лиги чемпионов против «Фейненорда» (0:1, 1:1).

«Фейеноорд» не был лучше «Милана». Мы сами себя уничтожили. Мы расстроены, судья был строг с Тео Эрнандесом, не предупредив его устно перед красной карточкой. Тео не актер«, — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.

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На 51-й минуте испанский защитник Тео Эрнандес был удален с поля за две желтые карточки, на тот момент счет был 1:0 в пользу "Милана". В итоге матч завершился со счетом 1:1, который вывел в 1/8 финала голландский клуб.