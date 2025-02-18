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    «Милан» — «Фейеноорд»«Милан» — «Фейеноорд» 1:1. Онлайн
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    «Бавария» — «Селтик»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Бавария» и «Селтик» окончательно решат, кто выйдет в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов матчем, который состоится 18 февраля в Мюнхене на «Альянц Арене». В первой встрече хозяева оказались сильнее соперника и выиграли 2:1.

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    «Бавария» сразу же подтвердила статус фаворита этой пары. Она продолжает демонстрировать хорошую форму. Победа над «Селтиком» стала 5-й подряд, но продлить серию не удалось, поскольку ее прервала ничья с «Байером». На выходных мюнхенцы разошлись с леверкузенцами нулями в центральном поединке Бундеслиги.

    «Селтик» после неудачи в ЛЧ разгромил дома «Данди» 3:0 в поединке чемпионата Шотландии, выиграв 4 матча из 5 последних. Проход в плей-офф еврокубка для «кельтов» уже достижение, так как в прошлом сезоне они даже не смогли преодолеть групповой этап.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Эксперты считают, что «Бавария» без труда доведет дело до конца.

    • LiveSport.Ru выпустил прогноз с коэффициентом 2.10, в котором сделал ставку на хозяев.

    • Букмекеры дают 1.17 на победу «Баварии» в матче, 1.01 — на ее проход дальше. Цифры на «Селтик» составляют 15.5 и 13.0 соответственно.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 3:1 в пользу «Баварии».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Селтик» и других поединков турнира смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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