В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле примет «Селтик». Поединок пройдет 18 февраля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Путь к 1/16 финала: По итогам общего этапа Лиги чемпионов мюнхенцы заняли 12-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Баварии» не хватило только 1 балл для того, чтобы избежать стыковых матчей.

В последних 3-х встречах общего этапа команда проиграла «Фейеноорду» со счетом 0:3, а также «Бавария» обыгрывала «Слован» (3:1) и донецкий «Шахтер» (5:1).

Последние матчи: В первом поединке 1/16 финала Лиги чемпионов мюнхенцы обыграли на чужом поле «Селтик» со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме. Совсем недавно, 15-го февраля «Бавария» также сыграла вничью с «Байером» (0:0) в Бундеслиге.

Мюнхенцы не проигрывают на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Бавария» 5 раз победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда сумела забить 14 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Алфонсо Дэйвис, Жоау Палинья и Даниэль Перец (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бавария» проводит отличный сезон, занимая 1-е место в Бундеслиге. К тому же, мюнхенцы могут пошуметь и в Лиге чемпионов, если не провалится в предстоящем матче.

В последних встречах «Бавария» отлично действует в обороне. Команда пропустила всего 1 гол в последних 3-х матчах. Мюнхенцы точно будут доминировать в предстоящем поединке против «Селтика».

«Селтик»

Путь к 1/16 финала: Команда провела неплохой общий этап Лиги чемпионов, заняв после 8-и туров 21-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Селтик» опережил 25-ю строчку, которая не прошла в плей-офф, лишь на 1 балл.

Уже в 1/16 финала Лиги чемпионов шотландская команда встретилась с грозной «Баварией», которая является одним из претендентов на победу в турнире.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Шотландии «Селтик» уверенно обыграл «Данди Юнайтед» со счетом 3:0. До этого команда проиграла «Баварии» (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

В последних 3-х турах общего этапа турнира «Селтик» выиграл «Янг Бойз» (1:0), проиграл «Астон Вилле» (2:4) и сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0).

Не сыграют: Паулу Бернарду и Джеймс Форрест из-за травм.

Состояние команды: «Селтик» точно может занести себе этот сезон в актив, но, вероятно, команда остановится в Лиге чемпионов на стадии 1/16 финала. «Бавария» показывает очень высокий уровень игры.

Сейчас «Селтик» — главный претендент на победу в чемпионате Шотландии, но в предстоящем матче команда точно не будет доминировать, ведь мюнхенцы наголову сильнее.

Статистика для ставок

«Бавария» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

«Селтик» проиграл только «Баварии» в последних 5-и матчах, одержав при этом 4 победы

В последних 3-х очных противостояниях «Бавария» непременно обыгрывала «Селтик»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.14, победа «Селтика» — 16.00, ничья — за 8.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.30 и 3.45 соответственно.

Прогноз: «Бавария» разгонится во 2-м тайме и обязательно разорвут оборону соперника после первой 45-и минутки.

Ставка: Победа «Баварии» во 2-м тайме с форой (-1.5) за 2.10.

Прогноз: «Бавария» способна забить много голов, у команды очень мощный атакующий потенциал.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 3 больше за 1.85.