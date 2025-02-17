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    АПЛ. «Манчестер Сити» вернулся в топ-4

    Итоги 25-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити»- «Ньюкасл»
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    «Манчестер Сити»- «Ньюкасл»
    Лидеры английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Арсенал» уходят в отрыв. «Манчестер Сити» вернулся в лигочемпионскую четвёрку, а «Ман Юнайтед» всё ближе к зоне вылета.

    Изменения в турнирной таблице

    Первая тройка команд АПЛ осталась неизменной: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ноттингем Форест». На строчку вверх поднялся «Манчестер Сити», который ворвался в топ-4.
    +2 строчки для «Борнмута», которому удалась подняться на 5 место в турнирной таблице. «Челси» в свою очередь опустился на 2 ступеньки, «аристократы» теперь шестые. Строчкой ниже расположился «Ньюкасл».

    Местами поменялись «Фулхэм» и «Астон Вилла», которые занимают 8 и 9 позиции соответственно.

    Календарь и таблица АПЛ

    Улучшил положение в английском чемпионате «Тоттенхэм», поднявшись на 12 место. «Шпоры» обошли в чемпионате «Кристал Пэлас» (13 место) и «Ман Юнайтед» (15 место).

    Чемпионская гонка

    Претендентов на титул чемпиона Англии пока двое: «Ливерпуль» и «Арсенал», остальные команды сильно отстали от тандема.

    «Мерсисайдцы» набрали в турнирной таблице 60 очков после того, как выиграли у «Вулверхэмптона» (2:1). В составе лидера АПЛ голами отметились Луис Диас и Мохаммед Салах, который реализовал пенальти.

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    • На втором месте идёт «Арсенал», у которого в активе 53 пункта. Да, лондонский клуб отстаёт от «Ливерпуля» на 7 баллов, но продолжает погоню за мерсисайдцами. «Пушкари» в 25 туре чемпионата добились победы над «Лестером» (2:0). Дублем в матче отметился Микель Мерино, забив на 81-й и 87-й минутах.

    Зона еврокубков

    В зоне Лиги чемпионов помимо «Ливерпуля» и «Арсенала», расположился «Ноттингем Форест», «лесники» проиграли «Фулхэму» (1:2). На данный момент команда занимает 3 место с активом в 47 очков.

    К лидерам постепенно подтягивается «Манчестер Сити», «горожане» на своём поле разгромили «Ньюкасл» (4:0). В составе действующих чемпионов хет-трик оформил ОмарМармуш, ещё один мяч забил Джеймс МакаТи. Таким образом МС аккумулировал 44 пункта.

    «Брайтон» — «Челси»
    globallookpress.com

    На пятом лигоевропейском месте расположился «Борнмут», у которого 43 очка. Столько же баллов у Челси«, который идет на шестом месте АПЛ, которое дает право выступить в Лиге конференций. "Аристократы" потерпели фиаско в матче против "Брайтона" (0:3).

    Центральный матч тура

    В центральном матче 25 тура английского первенства сошлись команды, которые не входят в группу лидеров. Речь о "Тотенхэме" и "Манчестер Юнайтед". Топ-клубы расположились в средней части турнирной таблицы.

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    • В очном поединке "Тоттенхэм" с минимальным счетом переиграл "Ман Юнайтед" (1:0). Единственный и победный гол на 13-й минуте забил Джеймс Мэдисон.

    После матча "шпоры" поднялись на 12 место, набрав 30 очков, "красные дьяволы" опустились на 15 строчку, в активе команды 29 пунктов.

    Тур № 26

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 21 по 23 февраля.

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    Лидер чемпионской гонки "Ливерпуль" сыграет на выезде против "Манчестер Сити", игра запланирована на 23 февраля.

    Днем ранее, 22 февраля "Арсенал" на своём поле примет "Вест Хэм". "Ман Юнайтед" на выезде сразится с "Эвертоном", а "Тоттенхэм" будет гостить у команды "Ипсвич".

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В этот же день, 22 февраля свой поединок сыграет "Челси" против "Астон Виллы".

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