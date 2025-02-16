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    В «Браге» отреагировали на возвращение Саласара в команду

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    Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял высказался о возвращении футболиста в расположение команды.

    Родриго Саласар
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    Родриго Саласар

    «Это приятное возвращение. Саласар — футболист "Браги". Он чувствует себя хорошо и ещё оправится от травмы. Он уже выполнил часть работы в тренажёрном зале, но по-прежнему действует с ограничениями. Однако Родриго был улыбчив и позитивен», — сказал Карвальял на пресс-конференции.

    Ранее стало известно, что переход футболиста в «Зенит» не состоялся из-за руководства «Браги», которое стало опасаться возможных проблем, связанных с банковскими гарантиями.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Брагу» 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

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