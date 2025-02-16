В «Браге» отреагировали на возвращение Саласара в команду

Главный тренервысказался о возвращении футболиста в расположение команды.

«Это приятное возвращение. Саласар — футболист "Браги". Он чувствует себя хорошо и ещё оправится от травмы. Он уже выполнил часть работы в тренажёрном зале, но по-прежнему действует с ограничениями. Однако Родриго был улыбчив и позитивен», — сказал Карвальял на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что переход футболиста в «Зенит» не состоялся из-за руководства «Браги», которое стало опасаться возможных проблем, связанных с банковскими гарантиями.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Брагу» 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.