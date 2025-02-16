1-й таймЛиверпуль — ВулверхэмптонОнлайн
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    Алексис Макаллистер«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Онлайн
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    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилд Роуд» примет «Вулверхэмптон». Поединок состоится 16 февраля в 17:00 по мск.

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    «Ливерпуль» набрал 57 очков и пока что может чувствовать себя спокойно. У него 4 пункта форы с «Арсеналом», поэтому команда Арне Слота в любом случае останется лидером турнира. У «Вулверхэмптона» дела идут не очень. Команда находится на 17-м месте, всего в двух очках от зоны вылета.

    В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2), а «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 победил «Астон Виллу». Для «волков» это была первая победа после серии поражений.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Букмекеры дают 1.24 на победу «Ливерпуля» и 12.0 на победу «Вулверхэмптона». На ничью можно поставить за 7.25.

    • Искусственный интеллект ожидает крупной победы «Ливерпуля» со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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