В матче 25-го тура АПЛна «Энфилд Роуд» примет. Поединок состоится 16 февраля в 17:00 по мск.

«Ливерпуль» набрал 57 очков и пока что может чувствовать себя спокойно. У него 4 пункта форы с «Арсеналом», поэтому команда Арне Слота в любом случае останется лидером турнира. У «Вулверхэмптона» дела идут не очень. Команда находится на 17-м месте, всего в двух очках от зоны вылета.

В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2), а «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 победил «Астон Виллу». Для «волков» это была первая победа после серии поражений.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.95. Букмекеры дают 1.24 на победу «Ливерпуля» и 12.0 на победу «Вулверхэмптона». На ничью можно поставить за 7.25.

Искусственный интеллект ожидает крупной победы «Ливерпуля» со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.

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