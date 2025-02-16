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    Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Вулверхэмптон»?

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Англии, 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
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    «Ливерпуль»
    16 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Февраля 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив продолжает быть главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

    Сейчас в активе команды из Ливерпуля 57 очков и первое место в турнирной таблице.

    Ливерпуль — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    «Красные» смогли забить 58 мячей, а пропустили всего 23.

    Последние матчи: среди недели мерсисайдцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), а до этого переиграли «Борнмут» (2:0) и «Ипсвич» (4:1).

    Также ливерпульцы сенсационно вылетели из Кубка Англии, уступив «Плимуту» (0:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Помимо этого, команда из одноименного города вышла в финал Кубка английской лиги, разбив «Тоттенхэм» (4:0).

    Не сыграют: травмирован у ливерпульского коллектива Джо Гомес, а дисквалифицирован Кертис Джонс.

    Состояние команды: подопечные Арне Слота держат ситуацию в чемпионате под контролем. У «Ливерпуля» есть право на ошибку, поскольку отрыв от второго «Арсенала» составляет 7 очков.

    Зимой состав команды не изменился, поэтому «Ливерпуль» является фаворитом АПЛ и финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла». С Лигой чемпионов все сложнее, но и там мерсисайдцы среди фаворитов.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: команда из города Вулверхэмптон в этом сезоне борется за сохранение прописки в элите.

    В настоящий момент «волки» имеют в своем активе всего 19 очков и идут на 17-м месте в турнирной таблице.

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    • Коллектив из одноименного города смог 34 раза поразить ворота соперника и 52 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: на прошлой неделе «бродяги» смогли победить «Блэкберн» (2:0) в Кубке Англии.

    До этого команда из графства Западный Мидленд обыграла «Астон Виллу» (2:0) в чемпионате страны.

    Перед этим же «Вулверхэмптон» проиграл «Арсеналу» (0:1), «Челси» (1:3) и «Ньюкаслу» (0:3).

    Не сыграют: в лазарете находятся Леон Чивоме, Энцо Гонсалес, Хван Хи Чхан, Саша Каладжич и Йерсон Москера.

    Состояние команды: подопечные Витора Перейры в этом сезоне выступают пока что крайне неудачно. В прошлом сезоне команда стала 14-й, а сейчас же главной задачей «Вулверхэмптона» является остаться в элите английского футбола.

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    Зимой пришли в команду Эммануэль Агбаду, Маршалл Манетзи и Нассер Джига, а вот ушли из нее Люк Кандл и Марио Лемина.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» выиграл 2 из последних 5 матчей

    • «Вулверхэмптон» не играет вничью на протяжении 7 матчей

    • В прошлом очном матче «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.70, а победа «Вулверхэмптона» — в 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.38 и 3.05.

    Прогноз: оба коллектива в последнее время забивают и играют результативно, поэтому поставим на то, что будет забито минимум четыре мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

    Прогноз: «Ливерпуль», конечно, намного сильнее своего соперника и должен не просто побеждать, а делать это уверенно.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-2 за 2.00.

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    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Вулверхэмптон»?
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