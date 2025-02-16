Ливерпуль
Вулверхэмптон
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив продолжает быть главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.
Сейчас в активе команды из Ливерпуля 57 очков и первое место в турнирной таблице.
Ливерпуль — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
«Красные» смогли забить 58 мячей, а пропустили всего 23.
Последние матчи: среди недели мерсисайдцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), а до этого переиграли «Борнмут» (2:0) и «Ипсвич» (4:1).
Также ливерпульцы сенсационно вылетели из Кубка Англии, уступив «Плимуту» (0:1).
Помимо этого, команда из одноименного города вышла в финал Кубка английской лиги, разбив «Тоттенхэм» (4:0).
Не сыграют: травмирован у ливерпульского коллектива Джо Гомес, а дисквалифицирован Кертис Джонс.
Состояние команды: подопечные Арне Слота держат ситуацию в чемпионате под контролем. У «Ливерпуля» есть право на ошибку, поскольку отрыв от второго «Арсенала» составляет 7 очков.
Зимой состав команды не изменился, поэтому «Ливерпуль» является фаворитом АПЛ и финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла». С Лигой чемпионов все сложнее, но и там мерсисайдцы среди фаворитов.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: команда из города Вулверхэмптон в этом сезоне борется за сохранение прописки в элите.
В настоящий момент «волки» имеют в своем активе всего 19 очков и идут на 17-м месте в турнирной таблице.
Коллектив из одноименного города смог 34 раза поразить ворота соперника и 52 раза пропустил в свои.
Последние матчи: на прошлой неделе «бродяги» смогли победить «Блэкберн» (2:0) в Кубке Англии.
До этого команда из графства Западный Мидленд обыграла «Астон Виллу» (2:0) в чемпионате страны.
Перед этим же «Вулверхэмптон» проиграл «Арсеналу» (0:1), «Челси» (1:3) и «Ньюкаслу» (0:3).
Не сыграют: в лазарете находятся Леон Чивоме, Энцо Гонсалес, Хван Хи Чхан, Саша Каладжич и Йерсон Москера.
Состояние команды: подопечные Витора Перейры в этом сезоне выступают пока что крайне неудачно. В прошлом сезоне команда стала 14-й, а сейчас же главной задачей «Вулверхэмптона» является остаться в элите английского футбола.
Зимой пришли в команду Эммануэль Агбаду, Маршалл Манетзи и Нассер Джига, а вот ушли из нее Люк Кандл и Марио Лемина.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» выиграл 2 из последних 5 матчей
- «Вулверхэмптон» не играет вничью на протяжении 7 матчей
- В прошлом очном матче «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.70, а победа «Вулверхэмптона» — в 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.38 и 3.05.
- 2.00Лестер — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.08Манчестер Сити — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.78Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: оба коллектива в последнее время забивают и играют результативно, поэтому поставим на то, что будет забито минимум четыре мяча.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.
Прогноз: «Ливерпуль», конечно, намного сильнее своего соперника и должен не просто побеждать, а делать это уверенно.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-2 за 2.00.