16 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив продолжает быть главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Сейчас в активе команды из Ливерпуля 57 очков и первое место в турнирной таблице.

«Красные» смогли забить 58 мячей, а пропустили всего 23.

Последние матчи: среди недели мерсисайдцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), а до этого переиграли «Борнмут» (2:0) и «Ипсвич» (4:1).

Также ливерпульцы сенсационно вылетели из Кубка Англии, уступив «Плимуту» (0:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Помимо этого, команда из одноименного города вышла в финал Кубка английской лиги, разбив «Тоттенхэм» (4:0).

Не сыграют: травмирован у ливерпульского коллектива Джо Гомес, а дисквалифицирован Кертис Джонс.

Состояние команды: подопечные Арне Слота держат ситуацию в чемпионате под контролем. У «Ливерпуля» есть право на ошибку, поскольку отрыв от второго «Арсенала» составляет 7 очков.

Зимой состав команды не изменился, поэтому «Ливерпуль» является фаворитом АПЛ и финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла». С Лигой чемпионов все сложнее, но и там мерсисайдцы среди фаворитов.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: команда из города Вулверхэмптон в этом сезоне борется за сохранение прописки в элите.

В настоящий момент «волки» имеют в своем активе всего 19 очков и идут на 17-м месте в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города смог 34 раза поразить ворота соперника и 52 раза пропустил в свои.

Последние матчи: на прошлой неделе «бродяги» смогли победить «Блэкберн» (2:0) в Кубке Англии.

До этого команда из графства Западный Мидленд обыграла «Астон Виллу» (2:0) в чемпионате страны.

Перед этим же «Вулверхэмптон» проиграл «Арсеналу» (0:1), «Челси» (1:3) и «Ньюкаслу» (0:3).

Не сыграют: в лазарете находятся Леон Чивоме, Энцо Гонсалес, Хван Хи Чхан, Саша Каладжич и Йерсон Москера.

Состояние команды: подопечные Витора Перейры в этом сезоне выступают пока что крайне неудачно. В прошлом сезоне команда стала 14-й, а сейчас же главной задачей «Вулверхэмптона» является остаться в элите английского футбола.

Зимой пришли в команду Эммануэль Агбаду, Маршалл Манетзи и Нассер Джига, а вот ушли из нее Люк Кандл и Марио Лемина.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» выиграл 2 из последних 5 матчей

«Вулверхэмптон» не играет вничью на протяжении 7 матчей

В прошлом очном матче «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.70, а победа «Вулверхэмптона» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.38 и 3.05.

Прогноз: оба коллектива в последнее время забивают и играют результативно, поэтому поставим на то, что будет забито минимум четыре мяча.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

Прогноз: «Ливерпуль», конечно, намного сильнее своего соперника и должен не просто побеждать, а делать это уверенно.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-2 за 2.00.