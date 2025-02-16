Несмотря на 3 ничьи подряд «Айнтрахт» сохранил место в первой тройке и в случае победы он сможет там закрепиться. Последний раз «орлы» побеждали дома 17 января, когда обыграли «Боруссию» Дортмунд. После этого у них была домашняя ничья с «Вольфсбургом».
29 сентября было положено начало истории очных противостояниях эти команд и «Айнтрахт» на выезде выиграл 4:2. Хозяева имеют все шансы на победу, учитывая, что «Хольштайн» не смог выиграть в 4 матчах Бундеслиги подряд. Тем не менее гости способны доставить проблем, как это было 1 февраля в игре с «Баварией» (3:4). Они крайне редко уходят с поля без забитых мячей, а «орлы» при этом пропускали в четырех матчах подряд во всех турнирах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз за 3.00, в котором предсказали хозяевам успех.
- Букмекеры считают «Айнтрахт» уверенным фаворитом за 1.35, тогда как на побед «аистов» они предлагают 8.20.
- Для ИИ авторитетов нет и он предсказал победу «Хольштайна» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Хольштайн» и других матчей лучших турниров Европы смотрите на LiveCup.Run.
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