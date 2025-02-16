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    «Айнтрахт» учинит разгром «аистам»

    «Айнтрахт» — «Хольштайн». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 февраля 2025 года

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    16 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Хольштайн». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Хольштайн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Февраля 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» на 7 пунктов отстает от второй позиции. А вот отличилась команда 46 забитыми мячами при 28 пропущенных в свои ворота.

    Айнтрахт Ф — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Франкфуртцы подписали мировую с «Боруссией» М (1:1).

    А вот до того команда не сумела переиграть «Вольфсбург» (1:1). При этом поединок с «Ромой» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Айнтрахт» забил 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Робин Кох, Игорь Матанович — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Франкфуртцы крепки, но последнее время несколько сбавили обороты. В 4 своих последних матчах команда не сумела победить.

    С «Хольштайном» команда пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Айнтрахт» уверенно расправился с оппонентом (4:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Франкфуртцам пора возвращаться на победный путь, да и соперник пропускает много.

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Аисты» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Хольштайн» относительно неплохо атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 54 раза в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. «Аисты» не сумели переиграть «Бохум» (2:2).

    До того команда в перестрелке уступила «Баварии» (3:4). Да и непростой поединок с «Вольфсбургом» принес лишь паритет (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: Александер Бернардссон — травмирован.

    Состояние команды: «Аисты» проводят не столь позитивный отрезок. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

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    При этом «Хольштайн» в среднем пропускает чуть реже 3 голов за матч. А вот отставание от спасительного 15 места ныне составляет 5 зачетных баллов.

    «Аистам» банально не хватает класса. Притом, что в кадровом плане ситуация у команды достаточно благоприятная.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и соперник в последних матчах явно не преуспевал.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие не побеждали в 4 своих последних поединках

    • «Хольштайн» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Айнтрахт» забивает в среднем более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Франкфуртцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «аистов» далеко небезгрешна.

    Ставка: Фора «Айнтрахта» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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