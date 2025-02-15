«Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко в 24-х матчах. «Горожане» одержали 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, забив 48 голов и пропустив 35 мячей в свои ворота.

На этой неделе «Манчестер Сити» принимал мадридский «Реал» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы вела 2:1 к 85-й минуте, но затем пропустила дважды и в итоге проиграла — 2:3. Ответный матч состоится 19 февраля.

До этого «горожане» не без труда пробились в 1/8 финала Кубка Англии. «Манчестер Сити» играл в гостях против «Лейтон Ориент» и одержал волевую победу со счетом 2:1. В крайнем туре АПЛ подопечные Гвардиолы разгромно уступили на выезде лондонскому «Арсеналу» — 1:5.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» одержали 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в 24-х матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 42:29.

В крайнем туре АПЛ «Ньюкасл» проиграл на своем поле «Фулхэму» со счетом 1:2. Это уже второе подряд домашнее фиаско «сорок» — ранее подопечные Хау крупно уступили «Борнмуту» (1:4). Между этими играми «Ньюкасл» одержал гостевую победу над «Саутгемптоном» — 3:1.

После матчей АПЛ «сороки» провели две кубковые встречи. Сначала «Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги, во второй раз обыграв «Арсенал» (2:0, 4:0 общий счет), а затем вырвал победу у «Бирмингема» (3:2) в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Личные встречи

В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья — 1:1.

В последних 10-ти встречах на счету «Манчестер Сити» 7 побед, «Ньюкасл» оказался сильнее в одном случае и дважды команды разошлись миром.

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