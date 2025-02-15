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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.08) и прогноз на чемпионат Англии, 15 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
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    «Манчестер Сити»
    15 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: команда из Манчестера в этом сезоне борется только за попадание в зону Лиги чемпионов.

    В настоящий момент «горожане» имеют в своем активе 41 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.

    Манчестер Сити — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Манчестерский коллектив смог забить 48 мячей, а пропустил 35.

    Последние матчи: в прошлых турах «голубые» проиграли «Арсеналу» (1:5), но выиграли у «Челси» (3:1).

    Также манчестерцы в последней игре уступили «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Помимо этого, «небесно-голубые» прошли «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии.

    Не сыграют: травмированы у действующих чемпионов Англии Оскар Бобб и Родри.

    Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы в этом сезоне выступают крайне неубедительно. В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» шансов мало, в чемпионате максимумом является место в топ-4, поэтому вся надежда на Кубок Англии.

    Пришли в команду этой зимой Нико, Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Омар Мармуш. Некоторые футболисты, которые были не основными, отправились в аренды.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: команда из города Ньюкасл-апон-Тайн также продолжает борьбу за четверку сильнейших.

    Сейчас в активе «сорок» 41 зачетный балл и шестая строчка в турнирной таблице.

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    • «Горожане» смогли 42 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре «джорди» выиграли у «Бирмингема» (3:2) в Кубке Англии.

    До этого «черно-белые» также прошли «Арсенал» (2:0) и пробились в финал Кубка английской лиги.

    В чемпионате же «Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» (1:2), но победил «Саутгемптон» (3:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Харви Барнс и Джамаль Ласкеллес.

    Состояние команды: подопечные Эдди Хау продолжают борьбу за оба Кубка и за место в топ-4 чемпионата страны. Пока что сезон для «Ньюкасла» является удачным.

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    Зимой ушли из команды Ллойд Келли и Мигель Альмирон, а вот не пополнилась она никем.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» выиграл 3 из последних 4 матчей

    • «Манчестер Сити» проиграл 3 из последних 6 матчей

    • В прошлом очном матче «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ньюкасла» — в 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.70.

    Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому ждем много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.08.

    Прогноз: «Манчестер Сити» все же сильнее соперника, ему некуда отступать и он должен побеждать.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.35.

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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Ждем результативный матч
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