Манчестер Сити
Ньюкасл
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: команда из Манчестера в этом сезоне борется только за попадание в зону Лиги чемпионов.
В настоящий момент «горожане» имеют в своем активе 41 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.
Манчестер Сити — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Манчестерский коллектив смог забить 48 мячей, а пропустил 35.
Последние матчи: в прошлых турах «голубые» проиграли «Арсеналу» (1:5), но выиграли у «Челси» (3:1).
Также манчестерцы в последней игре уступили «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов.
Помимо этого, «небесно-голубые» прошли «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии.
Не сыграют: травмированы у действующих чемпионов Англии Оскар Бобб и Родри.
Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы в этом сезоне выступают крайне неубедительно. В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» шансов мало, в чемпионате максимумом является место в топ-4, поэтому вся надежда на Кубок Англии.
Пришли в команду этой зимой Нико, Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Омар Мармуш. Некоторые футболисты, которые были не основными, отправились в аренды.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: команда из города Ньюкасл-апон-Тайн также продолжает борьбу за четверку сильнейших.
Сейчас в активе «сорок» 41 зачетный балл и шестая строчка в турнирной таблице.
«Горожане» смогли 42 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлой игре «джорди» выиграли у «Бирмингема» (3:2) в Кубке Англии.
До этого «черно-белые» также прошли «Арсенал» (2:0) и пробились в финал Кубка английской лиги.
В чемпионате же «Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» (1:2), но победил «Саутгемптон» (3:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Харви Барнс и Джамаль Ласкеллес.
Состояние команды: подопечные Эдди Хау продолжают борьбу за оба Кубка и за место в топ-4 чемпионата страны. Пока что сезон для «Ньюкасла» является удачным.
Зимой ушли из команды Ллойд Келли и Мигель Альмирон, а вот не пополнилась она никем.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» выиграл 3 из последних 4 матчей
- «Манчестер Сити» проиграл 3 из последних 6 матчей
- В прошлом очном матче «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ньюкасла» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.70.
- 1.82Брайтон — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Жирона — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.78Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 18:15
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Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.08.
Прогноз: «Манчестер Сити» все же сильнее соперника, ему некуда отступать и он должен побеждать.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.35.