15 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: команда из Манчестера в этом сезоне борется только за попадание в зону Лиги чемпионов.

В настоящий момент «горожане» имеют в своем активе 41 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.

Манчестерский коллектив смог забить 48 мячей, а пропустил 35.

Последние матчи: в прошлых турах «голубые» проиграли «Арсеналу» (1:5), но выиграли у «Челси» (3:1).

Также манчестерцы в последней игре уступили «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Помимо этого, «небесно-голубые» прошли «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии.

Не сыграют: травмированы у действующих чемпионов Англии Оскар Бобб и Родри.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы в этом сезоне выступают крайне неубедительно. В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» шансов мало, в чемпионате максимумом является место в топ-4, поэтому вся надежда на Кубок Англии.

Пришли в команду этой зимой Нико, Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Омар Мармуш. Некоторые футболисты, которые были не основными, отправились в аренды.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: команда из города Ньюкасл-апон-Тайн также продолжает борьбу за четверку сильнейших.

Сейчас в активе «сорок» 41 зачетный балл и шестая строчка в турнирной таблице.

«Горожане» смогли 42 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «джорди» выиграли у «Бирмингема» (3:2) в Кубке Англии.

До этого «черно-белые» также прошли «Арсенал» (2:0) и пробились в финал Кубка английской лиги.

В чемпионате же «Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» (1:2), но победил «Саутгемптон» (3:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Харви Барнс и Джамаль Ласкеллес.

Состояние команды: подопечные Эдди Хау продолжают борьбу за оба Кубка и за место в топ-4 чемпионата страны. Пока что сезон для «Ньюкасла» является удачным.

Зимой ушли из команды Ллойд Келли и Мигель Альмирон, а вот не пополнилась она никем.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Манчестер Сити» проиграл 3 из последних 6 матчей

В прошлом очном матче «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ньюкасла» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.70.

Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.08.

Прогноз: «Манчестер Сити» все же сильнее соперника, ему некуда отступать и он должен побеждать.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.35.