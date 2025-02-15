У «Лестера» и «Арсенала» разные задачи. «Лисы» борются за выход из зоны вылета. К слову, в случае победы их шансы на такой исход будут очень высокими. «Канониры» на 7 очков отстают от «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. Так что команда Артеты приехала за победой.
«Лестер» в прошлом туре крупно проиграл «Эвертону» (0:4), потерпев четвертое поражение в пяти последних матчах турнира. «Арсенал» разгромил «Ман Сити» 5:1, выиграв второй раз подряд, а также в третий раз за последние 5 игр.
Прогнозы и ставки
Информация о ставках:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры уверены в победе «Арсенала»: 10.5 на победу хозяев, 1.31 на победу гостей.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Арсенала» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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