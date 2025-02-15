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    Мартин Эдегор«Лестер» — «Арсенал». Онлайн
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    «Лестер» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Лестер» и «Арсенал» встретятся в 25-м туре АПЛ. Встреча команд состоится 15 февраля на стадионе «Кинг Пауэр» в 15:30 по мск.

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    У «Лестера» и «Арсенала» разные задачи. «Лисы» борются за выход из зоны вылета. К слову, в случае победы их шансы на такой исход будут очень высокими. «Канониры» на 7 очков отстают от «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. Так что команда Артеты приехала за победой.

    «Лестер» в прошлом туре крупно проиграл «Эвертону» (0:4), потерпев четвертое поражение в пяти последних матчах турнира. «Арсенал» разгромил «Ман Сити» 5:1, выиграв второй раз подряд, а также в третий раз за последние 5 игр.

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    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры уверены в победе «Арсенала»: 10.5 на победу хозяев, 1.31 на победу гостей.

    • Искусственный интеллект ожидает победу «Арсенала» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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