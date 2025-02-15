15 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Арсенал». Начало встречи — 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: сейчас «Лестер» идет в зоне вылета таблицы АПЛ с 17 очками.

Последние матчи: в 24-м туре чемпионата Англии команда Руда ван Нистелроя потерпела разгромное поражение в гостях от «Эвертона» (0:4). Не сказать, что соперник доминировал, но залетело в ворота «Лестера» абсолютно все.

Сами же «лисы» были на удивление пассивны и почти не угрожали воротам «ирисок», а главный бомбардир клуба Джейми Варди был отрезан от полузащиты.

Также было поражение в Кубке Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и в АПЛ дома от «Тоттенхэма» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Перейра (з), Соутар (з), Фатаву (н), под вопросом участие Варди (н), Вестергора (з) и Кристиансена (з).

Состояние команды: «Лестер» по-прежнему показывает футбол слабого качества и продолжает идти в зоне вылета. Назначение ван Нистелроя пока себя не оправдало, команда не прогрессирует и продолжает находится внизу турнирной таблицы.

Команда постоянно допускает глупые ошибки в обороне, ей не хватает физических кондиций, в конце матчей часто «Лестер» пропускает, когда матч идет по его сценарию.

«Арсенал»

Турнирное положение: сейчас «Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ с 50 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Англии «канониры» разгромили «Манчестер Сити» со счетом 5:1 по всем статьям. В начале игры Эдегор вывел «Арсенал» вперед.

Соперник смог отыграться после перерыва, но затем команда Микеля Артеты полностью царила на поле и довела дело до разгрома. Отличились Парти, Льюис-Скелли, Хаверц и Нванери.

Также было поражение в Кубке Англии от «Ньюкасла» (0:2) и победа над «Жироной» в Лиге чемпионов со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Сака (п), Мартинелли (п), Хаверц (н), Жезус (н), Томиясу (з), Уайт (з).

Состояние команды: сейчас в «Арсенале» сложилась катастрофическая ситуация с травмами. Ранее надолго выбыли Сака и Рикардо Жезус, позже Мартинелли, а теперь и Хаверц. Это все основные футболисты.

Фактически в строю остались только Троссард, далекий от лучшей формы Стерлинг и молодой Нванери. Кто из них будет играть центрфорварда теперь большой вопрос.

Статистика для ставок

В первом круге «Арсенал» выиграл дома со счетом 4:2

В позапрошлом сезоне «канониры» также были сильнее (4:2, 1:0)

В пяти последних матчах «Лестер» выиграл один матч из пяти, у «Арсенала» четыре победы в пяти играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лестера» дают 10,5, а на «Арсенал» — 1,31, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.

Прогноз: «Арсенал» подходит к этому матчу с огромными потерями в линии атаки и в этом есть шанс «Лестера» постараться разжиться очками. Команда стоит на краю пропасти и будет пластаться перед своими болельщиками, чтобы добыть очки. Вряд ли тут будет разгром.

Основная ставка: победа «Лестера» с форой +1,5 за 2,0.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что команда Артеты не сможет забить более одного мяча. Забивать особо и некому.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Арсенал» меньше 1,5 за 3,70.