«Жирона» — «Хетафе»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 24-го тура испанской Примерыв родных стенах уступиласо счетом 1:2.

В составе победителей точными ударами отметились Кристаниус Уче и Борха Майорал. За хозяев же забил Янгель Эррера.

Отметим, что «Жирона» доигрывала поединок в меньшинстве из-за удаления того же Эрреры.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Хетафе 1:2 Голы: 0:1 Christantus Uche (3'), 1:1 Янхель Эррера (55'), 1:2 Борха Майораль (62') Предупреждения: Карлес Перес (77'), Порту Кристиан (79'), Christantus Uche (88'), Омар Альдерете (90 + 1'), Ясер Асприлья (90 + 8') Удаление: Янхель Эррера (73')

Календарь и таблица испанской Примеры

Благодаря этой победе «Хетафе» набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. В активе «Жироны» осталось 30 баллов и восьмая строчка.