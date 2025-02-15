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    «Жирона» проиграла «Хетафе»

    «Жирона» — «Хетафе»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 24-го тура испанской Примеры «Жирона» в родных стенах уступила «Хетафе» со счетом 1:2.

    «Хетафе»
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    «Хетафе»

    В составе победителей точными ударами отметились Кристаниус Уче и Борха Майорал. За хозяев же забил Янгель Эррера.

    Отметим, что «Жирона» доигрывала поединок в меньшинстве из-за удаления того же Эрреры.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Хетафе 1:2
    Голы: 0:1 Christantus Uche (3'), 1:1 Янхель Эррера (55'), 1:2 Борха Майораль (62') Предупреждения: Карлес Перес (77'), Порту Кристиан (79'), Christantus Uche (88'), Омар Альдерете (90 + 1'), Ясер Асприлья (90 + 8') Удаление: Янхель Эррера (73')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Благодаря этой победе «Хетафе» набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. В активе «Жироны» осталось 30 баллов и восьмая строчка.

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