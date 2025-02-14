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    Дмитрий Парфенов«Один гол "Сити" в Мадриде может все изменить». Дмитрий Парфенов — о первых стыковых матчах ЛЧ
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    Гвардиола: Мы всегда чувствовали себя очень комфортно с мячом, а сейчас это не так

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу проблем команды в текущем сезоне.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Тут не одна конкретная проблема — если бы было так, ее было бы легко решить. Мы всегда чувствовали себя очень комфортно с мячом, а сейчас это не так. В таких случаях приходится полагаться на физику, но в этом мы уступаем другим командам.

    Каждый раз, когда мы добиваемся результата, настроение у всех становится лучше, но этот сезон складывается так, как складывается, и нам нужно стараться чаще выигрывать», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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